NBA Draft, les grands braquages ​​du 21ème siècle

L’un des problèmes les plus passionnants qui surgissent chaque fois qu’il y a un Repêchage NBA Il essaie de discerner quel joueur sera le braquage de cette année-là, c’est-à-dire celui qui est sélectionné dans une position basse qui ne correspond pas plus tard à la performance qu’il propose. Il y a des hommes qui mettent plus de temps à mûrir et surprennent tout le monde par leur progression dans le basket professionnel, insoupçonnée par tous les analystes. A mesure que la technologie et les connaissances se sont améliorées, rendant plus prévisible l’avenir de chaque joueur qui assiste à cette cérémonie, des surprises, à la fois positives et négatives, surgissent toujours. C’est là que le rôle des gourous de chaque franchise entre en jeu, essayant de lire entre les lignes pour capter des talents insoupçonnés.

Un peu plus de deux semaines avant la NBA Draft 2021, Il mérite de regarder en arrière pour voir combien des meilleurs joueurs de l’histoire récente de la ligue, ont été indistinctement banalisés lors d’une cérémonie au cours de laquelle ils ont été relégués à des positions arrière. Beaucoup considèrent que Usman Garuba il pourrait être l’un des candidats au braquage dans cette édition, mais il y en a d’autres. L’un d’eux est le Turc Alperen sengun, un centre de 18 ans qui semble avoir beaucoup de potentiel. Corey KispertL’attaquant Gonzaga fait partie de ces hommes qui peuvent devenir un joueur majeur de la ligue, grâce à son intelligence concurrentielle. Chris Duarte, Dominicain de 24 ans et Philippe Petrusev Ils commencent également avec des options pour émuler les joueurs suivants.

NBA Draft vole au 21e siècle

2001 : Tony Parker (choix 28) 2002 : Carlos Boozer (choix 35) 2003 : Kyle Korver (choix 51) 2004 : Al Jefferson (choix 15) 2005 : Lou Williams (choix 45) 2006 : Kyle Lowry (choix 24) 2007 : Marc Gasol (choix 48) 2008 : DeAndre Jordan (choix 35) 2009 : Stephen Curry (choix 7) 2010 : Paul George (choix 10) 2011 : Kawhi Leonard (choix 15) 2012 : Draymond Green (choix 35) 2013 : Giannis Antetokounmpo (choix 15) 2014 : Nikola Jokic (choix 41) 2015 : Devin Booker (choix 13) 2016 : Pascal Siakam (choix 27) 2017 : Donovan Mitchell (choix 13) 2018 : Shai Gilgeous-Alexander (choix 11) 2019 : Daniel Gafford (choisissez 38) 2020 : Saddiq Bey (choisissez 19)