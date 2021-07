NBA Draftapalooza: Westbrook aux Lakers et Hield’s Trade Upside

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Ryen Russillo et Kevin O’Connor pour discuter des choix 7 à 15 du repêchage de la NBA en temps réel !

Hôte : Bill Simmons

Invités : Ryen Russillo et Kevin O’Connor

Producteur : Kyle Crichton

Bill Simmons de The Ringer est rejoint par Ryen Russillo et Kevin O’Connor pour discuter des six premiers choix du repêchage de la NBA 2021 en temps réel, y compris des choix surprenants des Thunder et des Raptors.

Le Ringer’s Bill Simmons est rejoint par Ryen Russillo et Kevin O’Connor avant le début du repêchage de la NBA 2021 pour discuter de la rumeur du commerce Lakers-Wizards qui amènerait Russell Westbrook à Los Angeles, la perspective d’échanger pour Buddy Hield, plus de faux Ben Commerces Simmons, et plus encore!

