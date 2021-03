NBA Dream11 choisit aujourd’hui pour les alignements de Daily Fantasy 3/25 ⋆ .

Ce n’est qu’une petite liste de cinq matchs sur l’ardoise NBA Dream11 de jeudi, mais il y a de quoi être excité. Lors de la création des alignements, il est important de trouver des emplacements de valeur qui ouvrent de l’espace pour accueillir les superstars. Voici quelques-uns de mes choix préférés de Dream11 NBA pour les alignements quotidiens de fantasy basés sur les notes et les valeurs d’experts d’Awesemo. N’oubliez pas de consulter les projections NBA Dream11 d’Alex «Awesemo» Baker.

Choix NBA Dream11: notes Awesemo | 25 mars

PG Jordan Poole – 6,5 crédits, 33,67 points de fantaisie projetés

PG Tyrese Haliburton – 7 crédits, 32,26 points de fantaisie projetés

Ces deux gars sont dans le même jeu, alors je vais condenser l’espace et les regrouper. Le déroulement du jeu dans ce jeu est assez attrayant, car le total a augmenté de 2,5 points jusqu’à 226,5 par rapport à l’ouverture.

Si je devais choisir l’un ou l’autre, je serais d’accord avec les projections d’Awesemo et j’irais avec Poole. Les Kings jouent leur deuxième match en autant de nuits, et ils sont sur une série de cinq matchs en sept jours. Alors que les jeunes jambes de Haliburton peuvent prendre plus de minutes, je pense que Poole sera beaucoup plus efficace. Poole absorbera une grande partie de l’utilisation libérée par Stephen Curry et est légèrement moins cher.

Dernier contenu NBA DFS PF Julius Randle – 17,5 crédits, 47,62 points de fantaisie projetés

Au lieu de dominer les Wizards vers le bas mardi, Randle a pris son acte au périmètre. Il a égalé un sommet de la saison avec sept points à 3 points en route pour une chute de 37 – son deuxième total de points le plus élevé de la saison. Randle n’a terminé qu’avec six rebonds et deux passes décisives, mais cela s’est traduit par une victoire éclatante des Knicks.

Le fait est que Randle peut dominer Washington comme il l’entend. Certains peuvent dire que les sorciers se concentreront uniquement sur lui ce soir et feront en sorte que d’autres Knicks les battent, ce qui peut être vrai. Cependant, je ne pense pas que cela importera. Les Wizards se sont abattus toute la saison. Lors du match précédent il y a un peu plus d’un mois, Randle est passé à la banane pour 24 points et 18 rebonds; dans un autre match la saison dernière, il les a rôtis pour 30 points et 16 rebonds.

C Montrezl Harrell – 10,5 crédits, 39,73 points de fantaisie projetés

Après avoir survécu à la date limite des échanges, Harrell devrait pouvoir profiter d’un match décent ce soir. Et c’est un gars que nous voulons dans nos alignements, car Awesemo a prévu que Harrell marquera le 10ème plus grand nombre de points fantaisie tout en obtenant un prix très abordable de 10,5 crédits.

La bataille des 76ers – Lakers a la plus forte augmentation totale de tous les jeux sur l’ardoise, passant de 211,5 à 215. Bien qu’un total de 215 ne soit pas quelque chose d’alerter le pays, il a un attrait sournois sur cette courte liste de cinq matchs. . Les Lakers ont vraiment déçu les masses mardi soir, il sera donc intéressant de voir s’ils peuvent pardonner rapidement à Harrell.

Philadelphie a accordé le moins de points fantastiques aux centres adverses cette saison. Pourtant, Joël Embiid est sorti et les 76ers viennent d’être échangés Tony Bradley cet après midi. Cela les place dans une situation désavantageuse importante, et Harrell sera là pour en profiter.

