NBA Entente Kawhi-George balaie (encore) le Jazz

Tous ceux qui n’en sont jamais venus à croire que les Utah Jazz sont de vrais prétendants au ring, bien qu’il s’agisse de l’équipe avec le meilleur bilan de la saison régulière, ont sûrement un soupçon de sourire sur leurs visages aujourd’hui. Parce que Dans les deux matchs de Los Angeles, les Jazz ont semblé tout sauf un prétendant au ring. Il y a deux jours, ils ont chuté de 26 points. Aujourd’hui, il n’y en avait que 14, mais ce résultat est le produit de l’assouplissement final des Clippers et de la tentative réussie d’embellir le tableau d’affichage de la part de l’équipe de Salt Lake City. Parce que Au premier quart, les Angelenos gagnaient déjà par 19 points et à 5:21 à la pause, ils ont atteint leur avantage maximal du match (51-22, +29). A partir de là, il s’agissait d’attendre la fin des coups.

Avec un quintette de plus en plus mobile face à Rudy Gobert, meilleur défenseur pour la troisième fois de sa carrière, Il lui est difficile de faire la différence derrière. Ce soir, en plus, il a eu des problèmes de faute très tôt. En outre, Jordan Clarkson a deux matchs dans lesquels ce n’est pas un facteur différentiel du banc de l’Utah. Ainsi, malgré les 37 points de Donovan Mitchell, l’évolution actuelle de l’égalité commence à tourner le retour possible de Mike Conley dans le besoin. Le meneur n’a pas encore fait ses débuts dans cette série contre les Clippers et Quin Snyder, son entraîneur n’a pas été particulièrement encouragé par la possibilité que cela change lors du match 5 demain à Salt Lake City.

Devant, pendant ce temps, Kawhi Leonard et Paul George ressemblent de plus en plus à la version que vous attendez d’eux lorsqu’ils ont signé pour les Clippers à l’été 2019. Un couple star qui agit comme tel et que le 2-0 initial n’a pas fait peur. Après l’avoir fait au troisième match, ce soir ils ont à nouveau atteint trente points chacun (31 spécifiquement), et ont marqué au moins 20 dans leurs onze matchs éliminatoires ce cours. Ils sont le troisième couple de l’histoire à faire quelque chose comme ça, après Saquille et Kobe en 2003 et Jerry West et Elgin Baylor en 1962., tous avec les Lakers. L’autre joueur exceptionnel dans la victoire d’aujourd’hui était Marcus Morris., qui est passé à 24 points avec 5/6 en triple. Il y a un fait clé à propos de lui et de la performance de son équipe dans ces séries éliminatoires. Dans les six victoires qu’ils ont contre les Mavs et le Jazz, il a réalisé 59,3% des triples qu’il a tentés, tandis que dans les cinq défaites, il est resté à 21,2%. Les Clippers, l’une des meilleures équipes du triple lors de la saison régulière, qui s’est trompé dans cette facette lorsqu’il est tombé face à Dallas et qui à son tour a été l’une des armes avec lesquelles il a renversé le match nul, est de retour dans une séquence. Aujourd’hui, il a lancé au-dessus de 40% (15/37).

Demain, cinquième match avec des doutes en Utah et des certitudes à LA. Mais rappelons-nous qu’il y a quatre jours, littéralement, tout était à l’envers. Vous devez également vous rappeler que c’est le première fois que le Jazz a perdu deux matchs consécutifs dans ces séries éliminatoires et que les Clippers regardaient déjà l’élimination dans les yeux au premier tour et que leur pouls ne tremblait pas. C’est la deuxième fois qu’ils ont soulevé un 2-0 cette année. On verra si cette fois ça se termine à nouveau par une fête pour eux.