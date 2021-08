NBA et santé mentale : de l’invisible à la prison du tabou

“J’ai planifié mon suicide en 2012”. Dans une interview pour Yahoo Sports fin 2020, Kevin Love a été franc sur sa situation émotionnelle complexe. Sans tabous ni euphémismes, avec la dureté des propos de quelqu’un qui a connu les ténèbres les plus sombres, il a placé le suicide dans l’arène médiatique. En Espagne, avec des associations comme le Téléphone de l’Espoir qui proposent un accompagnement totalement gratuit, c’est la cause de la mort de 10 personnes par jour; dans le monde, 800 000 par an. Et bien plus encore : familles brisées, doutes, silence et manque de protection. 5 fois champion All Star et NBA 2016, renommée, luxe et apparemment aucune raison de s’inquiéter ; mais, parmi ses pensées, la pire d’entre elles. En matière de santé mentale, la figure de l’athlète d’élite a toujours été extrêmement difficile à appréhender pour le grand public. Même maintenant, avec plus d’attention médiatique que jamais, mais au milieu d’un débat sans fin. Dans une prison qui crie, mais ne finit jamais de s’ouvrir. A maintes reprises, les innombrables privilèges qu’elle accorde au niveau matériel ont laissé au second plan la facette la plus humaine (car, rappelez-vous, ce sont des humains), aussi sensible que n’importe qui.

« Avez-vous déjà voulu voir la fin de votre vie ? » À travers un message posté sur son compte Instagram personnel, Kevin Porter Jr. a déclenché toutes les alarmes il y a un peu plus d’un an. “Reste fort, frère, et supprime ça des réseaux”, “les gens t’aiment, même si tu n’y crois pas, et ils ne veulent pas voir ça, je suis là avec toi, même si tu n’ je ne me connais pas”, “supprime ça, on t’aime, tu es trop important pour cette merde”, pouvait-on lire rapidement entre les réponses. Suite à un appel du directeur général de la franchise Koby Altman, de l’entraîneur JG Bickerstaff et de l’assistante Lindsay Gottlieb, le message a été supprimé. Porter Jr., vu dans sa courte carrière à la fois comme un joueur talentueux (beaucoup) et gênant, n’a pas eu une enfance facile. Un cliché, mais vrai. Son père, après être passé en prison, a été assassiné pour tenter de sauver une autre fille. Lui, sous l’effort sacrificiel de sa mère, Ayanna, a dû grandir dans les rues les plus dures de Seattle ; comme son père, trouvant dans le basket, et dans l’aide d’associations de lutte contre l’exclusion sociale, une échappatoire.

Ce ne sont que deux cas parmi tant d’autres. En 2018, John Lucas, assistant aux Houston Rockets et, désormais, aux côtés de Porter Jr, donne des chiffres sur la situation : « Plus de 40 % des joueurs de la NBA ont des problèmes de ce type, mais moins de 5 % ont fait appel à des professionnels. Et Je n’exagère pas”, a-t-il déclaré. La situation, dans l’ombre, du côté de l’invisible, a toujours existé. Parmi eux figuraient Jahlil Okafor ou DeMar DeRozan, qui, sans atteindre les situations précédentes, ont également admis avoir traversé des moments émotionnellement délicats. “Les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes déprimé si vous pouvez acheter ce que vous voulez. J’aimerais que tout le monde soit riche pour se rendre compte que l’argent n’est pas tout”, a expliqué le second. Leurs cas ont conduit la NBA à donner la priorité à une politique globale de santé mentale, qui comprenait certains des médecins les plus prestigieux du pays, tels que William D. Parham, qui entérine les chiffres proposés par Lucas. “C’est une épidémie dans notre ligue. Je parle de tout, trouble déficitaire de l’attention, bipolarité, anxiété, dépression…”, a insisté John, tout en pointant la drogue et l’alcool comme destination possible, qu’il avait lui-même poursuivi comme un joueur.

“Tu te familiarises avec les armes, tu es père à l’adolescence…”



Ron Artest, dans une interview avec ESPN, s’est ouvert à ce sujet, parlant de son parcours difficile à travers la santé mentale et vantant la valeur de l’aide professionnelle. L’attaquant, All Star, défenseur de l’année 2004 et quatre fois All Defensive, juste après avoir remporté le ring 2010 avec les Lakers, est allé voir son psychologue, en le remerciant pour tout son travail et en lui faisant sentir qu’il fait partie de la gloire. Cela l’avait aidé à canaliser son intensité, la même intensité qui l’avait conduit à être considéré parmi les meilleurs défenseurs de la compétition, mais aussi à jouer dans des épisodes amers, de combats et d’affrontements physiques. Comme son altercation avec Ben Wallace, qui s’est terminée dans les mêmes tribunes du pavillon, avec un Artest qui, après avoir été touché par un objet, a impitoyablement frappé le ventilateur en question.

Une partie du travail était là, mais une autre très grande, à surmonter les souvenirs de sa dure enfance et de sa jeunesse. « Dans la rue il se passe différentes choses qui génèrent des traumatismes. Des choses qui arrivent à la maison : un frère part pour 10 ans, le trafic de drogue… Je connais très bien les armes à feu, j’étais parent quand j’étais adolescent… Tout ça commence à s’accumuler. Vous êtes dans un monde professionnel, mais vous n’êtes pas un professionnel », explique-t-il au média nord-américain.

Dennis Rodman, pionnier

Dans une revue qui tourne autour des points de sa carrière qui l’ont le plus marqué, celle qui s’est terminée en 2017 après 17 saisons, il se souvient de ces joueurs qui, par leurs actions, ont contribué à normaliser les problèmes de santé mentale et leur traitement. Dennis Rodman, aussi bien connu pour son bilan défensif et rebondissant comme le meilleur de l’histoire, que pour son aigreur et sa polémique, a été l’un des premiers joueurs à briser la barrière, le tabou… et un joueur qui, par empathie, il a déclaré Metta World Peace : « Dennis Rodman a été le premier à dire publiquement qu’il surveillait sa santé mentale. Quand j’ai vu ça, je me suis dit : ‘Oh wow. Je ne le savais pas’. Je viens de tomber amoureuse de lui. Comme, ‘Oh, je te sens, je comprends ce que tu traverses.’ Mais les gens ne le voient pas ainsi. Personne n’a écrit d’histoires à ce sujet. Ses parents n’étaient pas là et il était sans abri. C’est pourquoi j’ai changé mon numéro pour le 91 (dossard de Rodman)”, explique-t-il.

Artest a joué ses premières saisons, justement, dans l’une des équipes dans laquelle Rodman a forgé sa légende, les Chicago Bulls. Dans une franchise, oui, orpheline de Michael Jordan, au début d’un désert qui perdure à ce jour et qui, défaite après défaite, a été une dure adaptation à la meilleure ligue du monde. Ainsi, dès ses premiers combats sur le terrain, il a déjà reçu des propositions d’aide psychologique, mais il les a rejetées par ignorance: “Les Bulls étaient en avance sur leur temps, mais je n’ai pas accepté leur aide. Quand je suis arrivé dans l’Indiana, j’ai commencé à faire de la thérapie, de la respiration, de la méditation et différentes choses comme ça. C’était génial quand j’ai commencé à travailler sur ce genre de chose.” avoue.

L’importance de se soutenir mutuellement, de perdre la peur de poser des questions et de toujours recommander la thérapie comme outil pour aller de l’avant. Ce sont tous des points d’une feuille de route qu’il considère désormais comme essentiels : “C’est difficile pour un coéquipier si vous n’avez pas vraiment l’expérience, mais de nombreux joueurs m’ont approché pour s’assurer que j’allais bien. C’est cet équilibre entre donner un stimulus et ensuite demander : ‘Hé, quoi de neuf ?’ C’est du basket”, dit-il. Et à cela, il consacre une partie de ses efforts aujourd’hui, pour construire ce basket-ball qui permet d’éviter les problèmes émotionnels qu’il a subis.: « Il ne faut pas grand-chose pour avoir un programme à ce sujet. Et je pense qu’ils font du bon travail. J’ai 41 ans et j’essaie de parler de santé mentale aux plus jeunes. En fait, j’essaie de m’entraîner. enfants qui ont grandi de la même manière que moi pour leur donner quelques options différentes. » Le tabou perd de sa force et les athlètes la gagnent. Dans un processus cruel, ils sont passés d’une couche invisible à la connaissance du problème, enfermés par la peur et, sûrement, le manque d’informations. La clé, semble-t-il, se rapproche. Je souhaite que.