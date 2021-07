NBA Free Agency 2021 : Dallas s’intéresse à Spencer Dinwiddie

in

Les francs-tireurs de Dallas veut concourir de manière définitive pour le ring NBA. Ces derniers Playoffs 2021 ont montré à la franchise texane que son effectif, bien qu’ayant l’une des grandes stars de la ligue comme Luka Doncic, est encore trop limité pour choisir de soulever le titre de champion.

Les dernières rumeurs de la NBA suggèrent que les Mavs eux-mêmes envisageraient déjà leurs possibilités face à la Agence Libre 2021, et ils auraient remarqué la figure de Spencer Dinwiddie comme objectif principal sur le marché des transferts.

Le gardien de 28 ans a décidé de rejeter son option de joueur avec les Brooklyn Nets pour devenir agent libre et trouver une équipe où il a plus d’importance qu’il n’en aurait dans la franchise new-yorkaise avec Kyrie Irving et James Harden sur la liste.

L’information provient du journaliste du New York Daily News, Kristian Winfield. “Les Mavs ont fait connaître leur intérêt pour Dinwiddie et sont devenus des candidats de choix pour son transfert d’agence libre”, a déclaré Winfield.

Luka Doncic, en attente

L’arrivée de Spencer Dinwiddie chez les Dallas Mavericks serait un nouveau « partenaire de danse » pour Luka Doncic, qui a été vu lors de matchs éliminatoires contre les Clippers de Los Angeles portant le fardeau de diriger le jeu de son équipe à tout moment. Avec Dinwiddie, le Slovène pourrait prendre du recul dans de nombreux jeux et doser son physique pour atteindre les dernières minutes avec force.