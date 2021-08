NBA Free Agency va être WILD 10z viral

in

La veille de la période des agences libres de la NBA 2021 est à nos portes et certaines histoires massives ont déjà fait la une des journaux.

La frénésie des agences libres de la NBA commence officiellement à 18 h 00 HNE le lundi 2 août, et mon garçon, mon garçon, avons-nous le récapitulatif prêt pour vous !

Kawhi Leonard a décliné son option de joueur et testera le marché des agents libres.

Chris Paul a également décliné son option de joueur.

Goran Dragic a été signé par le Heat, mais il est dit qu’il est utilisé comme appât commercial dans un scénario de signature et d’échange.

Andre Iguodala est également sur le point de devenir un agent libre après que Miami a refusé l’option d’équipe sur son contrat.

Kyle Lowry fait également des vagues car il est un agent libre. Lowry a été lié à plusieurs équipes se dirigeant vers la frénésie, mais il semble que Miami soit le favori. Le problème avec les agences libres est que jusqu’à ce que les grands noms signent officiellement, les signatures peuvent arriver plus lentement que prévu. Ce sera un effet domino massif une fois que nous verrons les plus grands noms du tableau.

La situation de Kawhi est similaire à ce que nous avons vu avec Kevin Durant il y a deux ans. Durant sortait d’un tendon d’Achille déchiré qui l’a forcé à rater toute la saison 2019-2020. Leonard a récemment subi une intervention chirurgicale pour réparer un LCA partiellement déchiré qu’il a subi lors des récentes séries éliminatoires.

Leonard et Paul pourraient tous deux retourner dans leurs équipes précédentes, mais rien n’est jamais aussi facile avec l’agence libre de la NBA. Les joueurs aiment leur liberté et leur capacité à se réunir avec d’autres stars pour former des équipes de superstars, merci LeBron.

L’une des équipes qui attend tranquillement dans les coulisses est les New York Knicks. Les Knicks ont réussi à capturer la 4e tête de série dans l’Est, mais ont été éliminés en 5 matchs par les Hawks d’Atlanta. L’équipe a un noyau jeune et solide et a beaucoup d’argent à dépenser. Il a été question au cours de la dernière année que les Knicks pourraient signer deux grands noms pour renforcer leur alignement.

En fin de compte, demain devrait apporter de grands sourires pour certains et des visages en colère pour d’autres. La NBA n’est pas toujours prévisible, mais une chose que nous savons en ce moment, c’est que les Brooklyn Nets et les Los Angeles Lakers, surtout après avoir acquis Russell Westbrook le soir du repêchage, sont les favoris de Las Vegas pour remporter le titre en 2022.

Alors préparez votre pop-corn, car demain sera une course passionnante !

