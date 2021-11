NBA Friday – Accessoires des joueurs Raptors vs Kings

Pour la quatrième saison consécutive, Buddy Hield tente au moins 7,9 trois par match, faisant au moins trois par match et tirant à plus de 39,0% depuis le centre-ville. Je sais que cela peut être surprenant à lire, mais Buddy Hield est sans doute l’un des grands tireurs que la NBA a vu. Compte tenu du volume auquel il tire à trois points et du clip auquel il les fait, ce n’est pas une déclaration sauvage.

Au début du match de vendredi contre les Raptors, Hield affiche une moyenne de 4,3 trois points sur 10,7 tentatives par match cette saison et a réussi plus de trois trois points dans neuf de ses 15 matchs. Sachant à quel point un tireur Buddy est mortel, je ne pense pas qu’il soit fou de s’attendre à ce qu’il dépasse les marques 3.5 de Tipico.