NBA Futures – Les cotes 6MOY de Tyler Herro continuent de s’améliorer

Moins de deux semaines après le début de la saison, nous constatons déjà des mouvements de cotes assez importants sur les contrats à terme de la NBA. D’abord coté à +2000 cotes pour remporter le sixième homme de l’année chez Tipico Sportsbook avant la saison, le gardien de Miami Heat Tyler Herro a bondi en tête du classement avec +450 cotes pour décrocher le prix.

Peut-être que la campagne 6MOY de Herro a été lancée lors des cinq matchs de pré-saison du Heat, où il a récolté en moyenne 22,4 points, 4,8 rebonds et 3,2 passes décisives. Cependant, il est compréhensible que ces quelques jeux d’entraînement n’aient pas vraiment attiré l’attention des parieurs et des parieurs. Il s’avère que ces matchs préparatoires n’étaient qu’un précurseur de ce qui allait suivre lors des premiers matchs de la saison régulière.

Le démarrage à chaud de Herro dans les jeux significatifs ne peut être ignoré. Le gardien de troisième année a récolté 23,3 points, 7,0 rebonds et 4,7 passes décisives sur le banc au cours des trois premiers matchs de Miami, et a vu ses cotes de 6 MOY monter en flèche. Ses statistiques actuelles seraient des sommets en carrière pour Herro et lui donneraient certaines des meilleures statistiques de tout ancien lauréat du prix.

Tyler Herro est le premier joueur de l’histoire de la franchise Heat à enregistrer au moins 30 points et 10 rebonds dans un match hors du banc. pic.twitter.com/2Z3tx6VFXh – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 24 octobre 2021

On ne sait pas si Herro peut maintenir ses cotes élevées tout au long de la saison, mais son début de saison chaud est néanmoins encourageant. Gardez à l’esprit qu’au cours de neuf des 10 dernières saisons, le prix a été décerné à un gardien, et tous sauf un provenaient d’équipes qui allaient se qualifier pour les séries éliminatoires de la NBA.

Inutile de dire qu’il est bon de voir Herro exceller après que sa deuxième saison n’ait pas répondu aux attentes qui lui avaient été fixées après une saison recrue impressionnante et une course phénoménale dans la NBA Bubble.

