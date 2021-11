NBA : Giannis Antetokounmpo lâche la bombe sur la NBA : « Mon prochain défi n’est peut-être pas là »

Giannis Antetokounmpo, qui a un contrat avec le dollars de Milwaukee jusqu’à ce que garanti jusqu’en 2026. Étant sa dernière saison de choix de joueur, il a ouvert la porte de départ de la franchise du Wisconsin avec une phrase en un entretien avec GQ qui a provoqué un véritable sismique dans la NBA.

Antetokounmpo, un champion sans peur face aux Nets surpuissants

« Ma famille et moi avons choisi de rester dans cette ville que nous aimons tous et elle a bien pris soin de nous pour l’instant », confie le double MVP NBA dans lequel il pointe soudain du doigt une possibilité que personne n’avait envisagée à ce jour. « Dans deux ans, cela pourrait changer. je suis totalement honnête avec toi. Je le suis toujours. J’aime cette ville, cette communauté. Je veux aider autant que je peux. »

Un autre moment d’Antetokounmpo : lancement au public en pleine fête

Le joueur grec ne veut fermer aucune porte et après avoir surmonté le défi qui devait rendre Milwaukee champion à nouveau 50 ans plus tard, il a maintenant de nouveaux défis en tête : « Un défi était d’amener le championnat ici, et nous l’avons fait. C’était très difficile, mais nous l’avons fait, très, très difficile. Je aime les défis. Et quel est le prochain? Le prochain n’est peut-être pas là« .

Ce n’est pas la première fois qu’Antetokounmpo gère la possibilité de quitter les Bucks. Avant d’entamer la saison 2020-2021, dont les Bucks étaient champions, le Grec a mis en doute sa continuité dans le Wisconsin. L’attaquant a fini par renouveler après avoir signé le plus gros contrat de tous les temps : cinq ans et 228 millions de dollars. Cependant, ni les dollars ni les bagues ne semblent suffisants pour retenir le Grec à Milwaukee.