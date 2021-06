NBA Gobert et Simmons en tête des quintets défensifs de l’année

La saison des récompenses se poursuit en NBA et dans ce cas, la ligue a officialisé les meilleures équipes défensives de la saison. Le titre est que à la fois Rudy Gobert (nommé meilleur défenseur de l’année) comment Ben Simmons a obtenu tous les votes possibles, 100 au total, et dirigent le premier quintette. À côté d’eux se trouve Draymond Green, l’autre finaliste du titre de défenseur de l’année, qui a recueilli 96 voix sur 100 (dont 80 pour le premier quintette), Vacances à Jrue, avec 92 sur 100 (65 pour le premier) et Giannis Antetokounmpo, également avec 92 sur 100 (43 pour le premier).

Le deuxième quintette était composé de Jimmy Butler, Ban Adebayo, Joel Embiid, Matisse Thybulle et Kawhi Leonard. Mikal Bridges des Phoenix Suns, Myles Turner des Indiana Pacers et Clint Capela des Atlanta Hawks ont été les premiers joueurs avec le plus de votes à ne pas entrer dans l’un des quintettes.

Pour Rudy Gobert, il s’agit de sa cinquième nomination consécutive pour le meilleur cinq défensif. de l’année, pour Antetokounmpo c’est le troisième et pour Simmons le deuxième. Holiday fait partie de la meilleure équipe défensive pour la deuxième fois de sa carrière, tandis que Green accumule six nominations, quatre dans le premier et deux dans le second. Sur les dix joueurs sélectionnés entre les deux équipes, celui qui a été le plus souvent dans ces quintettes est Kawhi Leonard, avec sept élections, trois d’entre eux dans le premier.