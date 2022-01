NBA : Gregg Popovich a le grand record de tous les temps en vue : y parviendra-t-il ?

Il se rapproche de plus en plus de la chute de l’un des grands records historiques de la NBA.

L’entraîneur-chef actuel de la San Antonio Spurs, Gregg Popovitch, est dangereusement proche d’être l’entraîneur le plus titré de l’histoire de la ligue.

À l’heure actuelle, à 72 ans, il totalise 1 325 succès, tous avec la même franchise qu’il dirige depuis la campagne 1996-97.

Tout au long de ces plus de deux décennies, il a emmené les Spurs sur des territoires qu’ils n’avaient jamais mis les pieds en NBA. Il a remporté cinq championnats, répartis sur les saisons 1999, 2003, 2005, 2017 et 2014.

Gregg Popovitch. 2000 matchs NBA. Histoire. pic.twitter.com/rTbAo5i4gO – NBA Latam (@NBALatam) 6 janvier 2022

Il semble qu’il soit temps pour Popovich de rattraper les deux seuls obstacles devant lui en qualifications.

Le leader historique est Don Nelson avec 1 335 victoires, où il avait une MPM de 0,557.

En deuxième place se trouve Lenny Wilkens avec 1332 victoires, dans son cas avec une MPM de .536.

Pour sa part, Popovich a actuellement 1 325 jeux résolus de manière positive avec un pourcentage d’efficacité plus élevé de 0,664.

Plus loin derrière se trouve Jerry Sloan avec 1 221 victoires, tandis que le top 5 est complété par Pat Riley avec 1 210. De toute cette liste, Popovich est le seul joueur qui reste actif.

Au cours de la saison en cours, les Spurs ont un record de 15 victoires et 22 défaites, et ils ont encore 45 matchs à jouer avant de pouvoir obtenir ces 11 victoires qui feraient d’eux l’entraîneur le plus gagnant de l’histoire de la NBA.

Considérez-vous Gregg Popovich comme le meilleur entraîneur du 21e siècle dans la meilleure ligue de basket-ball du monde ?