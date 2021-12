NBA – Haliburton prouve sa valeur en reconstruisant les Kings

Qu’est-ce que c’est, dites-vous? Une bonne nouvelle en provenance de Sacramento ? C’est difficile à croire pour une organisation qui a élu domicile dans le sous-sol de la NBA depuis des années maintenant. Mais c’est vrai. Les Kings devraient se sentir bien avec leur garde de deuxième année Tyrese Haliburton, qui vient d’enregistrer son quatrième match consécutif de 20 points et 10 passes décisives.

Sacramento a perdu le match. En fait, les Kings ont perdu trois de ces quatre matchs contre Haliburton 20/10. Mais c’est hors de propos. Le gardien de deuxième année de l’Iowa State connaît tranquillement une deuxième saison très solide. Ses statistiques ne sont qu’une mise à niveau minimale de l’année 1 à l’année 2, c’est pourquoi ses chances à Tipico sont relativement longues à +30000 pour le joueur le plus amélioré. Cependant, il semble que Sacramento ait trouvé une pièce arrière à long terme qui pourrait être la clé pour créer une voie vers la compétitivité et la pertinence.

Les Kings ont un peu d’impasse au poste de garde, cependant. Vous connaissez les noms – De’Aaron Fox, Buddy Hield, Davion Mitchell et Tyrese, bien sûr. Chaque joueur est jeune et apporte de la valeur à l’équipe, tout en étant un élément commercial précieux si l’équipe cherche à améliorer un autre poste de besoin.

Le nom de Hield circule dans la spéculation commerciale depuis des années, et le renard De’Aaron est récemment devenu un nom légèrement populaire dans les échanges proposés par les fans. Si l’un des deux finit par partir, Haliburton peut occuper l’un des deux postes de garde dans l’unité de départ. Cela aiderait les Kings à consolider leur liste ailleurs.

Les Kings ont une fiche de 13-20 et rateraient les séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui. Cela prolongerait la sécheresse des séries éliminatoires à 16 saisons consécutives, une séquence dont l’équipe est très consciente. La direction a déjà montré la porte à l’ancien entraîneur-chef Luke Walton, donc d’autres changements organisationnels pourraient être en cours.

Ne vous attendez pas à ce que Haliburton soit en mouvement. Il sera la clé de la poussée de Sacramento pour les séries éliminatoires, où il n’a pas été depuis 2006.

