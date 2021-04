NBA “Harden ne pourra pas rejouer avant les playoffs”

Mauvaise nouvelle pour un Brooklyn Nets qui est en bonne forme … pour l’instant. James Harden, qui n’avait pas joué depuis six matchs, a raté le septième de suite ce soir après avoir appris que sa blessure musculaire à l’arrière de sa jambe droite s’était aggravée pendant la récupération. Cette défaite rejoint celle de Kevin Durant, qui après avoir raté 23 matchs consécutifs, a disputé cinq des six suivants (il ne s’est pas habillé court en dos à dos), mais ce soir, il n’a pas été dans le match à la Nouvelle-Orléans. car il a aussi une petite blessure à la cuisse, dans son cas à l’avant.

Steve Nash a expliqué lors d’une conférence de presse télématique la situation des deux joueurs et il semble que celle de Harden soit plus inquiétante. À propos de Durant, il a dit qu’il espérait “qu’il puisse revenir bientôt”, mais avec La Barba, il n’était pas si positif: “Il reviendra quand il sera prêt. Ce ne sera peut-être pas avant les séries éliminatoires ou cela pourrait être plus tôt. . “

Steve Nash parle des délais de retour pour Kevin Durant et James Harden: KD – au jour le jour, “espère qu’il pourra bientôt revenir” Harden – “Il reviendra quand il sera de retour. Ce n’est peut-être pas avant les séries éliminatoires, ce sera peut-être plus tôt” pic.twitter.com/cW6Zzb3z3X – Vidéos Nets (@SNYNets) 20 avril 2021

Sans le confirmer à 100%, la mention d’un éventuel retour aux playoffs signifie que cette option est sur la table et que la blessure d’Harden est grave. Harden a raté deux matchs en raison de douleurs à la cuisse les 1er et 4 avril. Les 5 ont joué contre les Knicks, mais ont duré 4 minutes sur le court. Depuis, il n’a pas été revu et le pire est l’annonce de la rechute ou de l’aggravation de la blessure musculaire, qui s’est produite sans se soumettre à une situation de demande concurrentielle.

Afin de les éliminatoires, qui débutent le 22 mai, il reste un mois. Le problème pour les Nets n’est pas qu’ils doivent jouer le reste de la saison régulière sans lui, car leur place en séries éliminatoires n’est pas en danger et pour le moment, la pire chose qui puisse leur arriver est de terminer troisième au lieu de deuxième, qui est le position qu’ils occupent. Le gros problème est que Harden serait très juste et probablement pas à 100% pour le début des éliminatoires. Et un autre problème à prendre en compte du fait de son absence: le Big Three continue sans filmer. Durant, Harden et Irving n’ont partagé la piste que les trois à la fois sept fois. L’absence continue de l’un et de l’autre, principalement due à des blessures, peut les conduire à croiser les Bucks en demi-finale avec une ou plusieurs de leurs stars en dessous de leur forme idéale et sans avoir partagé suffisamment de temps sur la piste.