NBA Hawks profite au rythme de Trae Young

Cette égalité a donné le sentiment d’être l’une des meilleures avant même de commencer les séries éliminatoires et est fidèle à cette croyance. Sans atteindre le point du premier match qui s’est résolu avec un panier à la dernière seconde, les matchs suivants ont été distribués un pour chaque équipe et ce soir c’était au tour des Hawks de gagner. C’était le retour à Atlanta d’un match éliminatoire depuis 2017 et plus de 16 000 personnes l’ont regardé en direct ce qui a créé une atmosphère très chaude qui a explosé à la fin du deuxième quart-temps, moment auquel le match s’est rompu.

Jusqu’à ce moment-là, les Knicks n’étaient pas pires que leur rival et le tableau de bord reflétait une égalité totale, mais ensuite il est venu le partiel mortel de 22-5 pour ceux de la Grosse Pomme, qui ont vu (comme lors de la première rencontre) comment la même personne s’est retrouvée avec eux. Cette fois, Trae Young a frappé un panier en une seconde et a réduit au silence Madison. Dans la seconde, il a pris la broche d’un amateur. Dans le troisième, accompagné de tout son entourage et bien avant la fin de la rencontre, le meneur de jeu a de nouveau exécuté les Knicks.

Bien qu’il ait terminé avec 21 points, certains d’entre eux ont marqué au cours de ce set, ce qui a vraiment fait pencher la balance, ce sont ses passes décisives (14 au total). La série de pièces était formidable. Passe à John Collins (qui avait été à 0 point avec des problèmes de faute dans la seconde et a touché 14 aujourd’hui) pour un dunk monstrueux; une autre passe à Collins pour un triple libéré; un autre alley-oop, dans ce cas avec Clint Capella, célébré bruyamment par les deux ; une énorme passe décisive pour un autre triple de Bogdan Bogdanovic; et enfin une dernière passe pour un panier de De’Andre Hunter.

Devant, Julius Randle a de nouveau eu une nuit à oublier, scandée aux cris de “surfaite” par les tribunes à chaque fois qu’il touchait le ballon. Le pivot est resté à 14 points avec 2/15 de field goal et Il n’a réussi que 13 des 54 lancers qu’il a essayés dans la série. C’est un taux de précision de 24,1%, le pire pourcentage de l’histoire pour un joueur lors de ses trois premiers matchs en séries éliminatoires. Derrick Rose a porté le poids offensif des Knicks, atteignant 30 points. Insuffisant en tout cas pour renverser un match qui revenait à l’égalité après la pause… Mais déjà avec un écart de 14 points dans le sac à dos de l’équipe new-yorkaise. Demain, quatrième match, avec beaucoup d’enjeux pour les Knicks. Un 3-1 serait difficile à surmonter.