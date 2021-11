NBA Hot and Cold, valeurs des cartes Cam Newton et OBJ et questions sur les sacs postaux

Mike et Jesse commencent le spectacle en parcourant une liste de joueurs notables de la NBA dont la valeur des cartes a considérablement augmenté ou diminué au cours des premières semaines de la saison et à quoi s’attendre de ces joueurs à l’avenir (4:09). Ensuite, ils abordent brièvement certaines histoires de la NFL, notamment les Panthers signant Cam Newton et OBJ se dirigeant vers les Rams (27:34). Ensuite, Jesse revisite l’article de Josh Luber sur l’industrie des cartes de sport de la semaine dernière pour faire quelques points de suivi (29:49) et Mike revient sur son expérience récente en cassant des cartes pour sa propre collection et raconte ses produits préférés à collectionner quand il était plus jeune. (41:10). Ils clôturent ensuite l’émission avec des questions sur les sacs postaux (56:41).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

