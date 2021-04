NBA Irving est hors de ce monde

“Quand Kyrie fait ses affaires, il nous sauve vraiment”, a expliqué Blake Griffin à propos de la performance de sa base. C’était un de ces moments où Irving a montré pourquoi il pouvait être l’un des gardes de point les plus déséquilibrés de l’histoire en tête-à-tête et l’un des plus décisifs dans les dernières minutes. Le match des Brooklyn Nets était bon, avec plusieurs joueurs à un niveau remarquable. Griffin lui-même contribuant 16 points et 8 rebonds depuis le banc, Joe Harris marquant 24 points, Jeff Green (6 passes) et Landry Shamet (8) aidant à la création du jeu ainsi qu’à la notation … Tout cela est vrai et en tant que tel est compté. Mais dans un dernier quart-temps où aucune des équipes ne s’est échappée du rival au-delà de 7 points, lorsque le moment de vérité est arrivé, c’est Irving qui a décidé.

Garde en tête que les Nets ont affronté leur sixième match sans Kevin Durant ou James Harden depuis que le deuxième est entré dans la liste. Le record jusqu’à présent était de 1-4. Sans eux deux, il était assez clair que si le match était sur le fil, Irving serait celui qui serait chargé d’essayer de le faire tomber du côté des New-Yorkais. C’est comme ça que ça s’est passé. 32 points (avec 8 passes) en une performance stellaire couronnée par une dernière minute rêveuse. Parce qu’avant d’atteindre les 60 dernières secondes, il avait 24 points. C’était alors que il enchaîne, dans cet ordre, un coup de retournement impressionnant, un lay-up non moins difficile entre plusieurs défenseurs et quatre lancers francs ratés. 8 buts en 1 minute pour donner la victoire à votre équipe. Et au cas où il y aurait des doutes, cela a causé une perte de Zion Williamson à 4,8 secondes de la fin, pour finir de condamner la chose.

Zion était encore une fois le meilleur des une équipe à la dérive. Quatre matchs derrière Warriors et Spurs, qui occupent les dernières places du play-in, et avec quatre défaites consécutivesLes chiffres de l’attaquant de puissance sont peu utiles: 33 points (avec 73,7% dans les buts sur le terrain), 7 rebonds et 4 passes décisives. C’est lui 10e match de la carrière de Zion marquant 30 points ou plus avec plus de 70% de précision dans les plans, quelque chose qui au cours de leurs deux premières saisons en tant que professionnels, ils n’avaient dirigé que Kareem Abdul-Jabbar (18 fois), Shaquille O’Neal (17) et David Robinson (12). “Je ne vais pas vous mentir. C’est un peu ennuyeux de s’asseoir ici tous les jours en disant que nous avons été proches mais que nous ne l’avons pas fermé. Je pense que nous devons nous concentrer sur les petits détails. J’ai dit ça encore et encore, mais tant que nous ne le faisons pas, ces choses n’arrêteront pas de nous arriver », a expliqué un Sion qui semblait se soucier très peu d’entrer dans le club restreint dont il fait maintenant partie.

Il est clair qu’il y a beaucoup de choses à améliorer dans une équipe qui, maintenant qu’elle peut entrer en séries éliminatoires jusqu’à ce qu’elle soit 10e, a donné le sentiment que cela pourrait être leur année pour être en séries éliminatoires. Il est encore temps, mais les panneaux indiquent que cela va être difficile pendant longtemps. Il est clair que c’est un groupe majoritairement jeune qui a beaucoup à apprendre et à améliorer, bien que son entraîneur, Stan Van Gundy, ne croit pas que ces défaites puissent être attribuées à ces facteurs et expliquait donc cela visiblement agacé: «Courir en arrière pour défendre n’a rien à voir avec la jeunesse et l’inexpérience. Se battre défensivement n’a rien à voir avec la jeunesse et l’inexpérience. Le blocage n’a rien à voir avec la jeunesse et l’inexpérience. Être surpassé dans les coupes n’a rien à voir avec la jeunesse et l’inexpérience. Je ne pense pas que notre manque d’expérience aujourd’hui ait quoi que ce soit à voir avec le résultat. Rien”.