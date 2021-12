NBA : James Harden envoie un message au reste : « Nous sommes motivés »

Les Filets Ils ne pouvaient pas vivre un meilleur présent en cette fin d’années.

Au-delà de ne pas avoir eu Kevin Durant la semaine dernière, en plus de la baisse Kyrie Irving, dans Brooklyn Ils sont optimistes quant aux triomphes qu’ils ont réussi à remporter sans leur vedette principale.

James Harden a eu un rôle décisif pour que le principal favori pour soulever le titre NBA a dépassé les Lakers le jour de Noël et plus tard les Clippers. Dans les deux engagements, James Harden a réussi à franchir la barre des 35 points.

James Harden est de retour pic.twitter.com/av0d69owqf – Isolement (@isolation_nba) 26 décembre 2021

« Notre confiance est à travers le toit. Et il faut ajouter KD, Kyrie, LaMarcus (Aldridge) et Joe Harris, quatre de nos meilleurs joueurs qui sont sortis. Notre niveau de confiance dans notre banc et les garçons qui jouent est également élevé, » a expliqué » Barba » dans des déclarations reprises par ESPN.

Malgré tous les déboires qu’ils ont connus en équipe, les Nets marchent avec un bilan de 23 victoires et 9 défaites, à la première place de la Conférence Est.

James Harden était également sorti du protocole COVID-19 et est revenu très près de sa meilleure version, celle plus similaire à celle qui a été montrée avec les Rockets comme le leader d’une offensive que celle faisant référence à sa scène à Brooklyn où il commence comme un deuxième morceau important après « Durantula ».

«Je commençais à me sentir bien juste avant d’entrer dans les protocoles. J’ai utilisé ce repos, COVID, protocole ou comme vous voulez l’appeler, en me concentrant sur mon corps, sur mon alimentation et, quand je pouvais commencer à faire de l’exercice, sur mes entraînements », a-t-il assuré.

Jusqu’à présent cette saison, le « Barba » a joué un total de 28 matchs où il a des moyennes de 22,0 points, 8,0 rebonds et 9,8 passes décisives.

Les Nets ont besoin du meilleur James Harden pour atteindre leur objectif et remporter le premier titre de leur histoire NBA.