NBA : Jerry West s’est rendu à Stephen Curry : « Il est différent des autres »

Neuf ans dans le NBA ont été plus que suffisants pour Stephen Curry gagner le respect de tous.

Le meilleur tireur de l’histoire a de très bonnes chances d’être dans le livre sacré de la ligue, n’étant qu’à six triplés d’égaler le record de ray allen (2 973).

Au cours des derniers jours, de nombreuses personnalités d’aujourd’hui et du passé ont souligné ce que Curry a fait.

Le dernier d’entre eux était Jerry West, l’un des meilleurs joueurs de basket-ball de l’histoire de la NBA.

« Il est différent des autres stars. Il ne peut pas aller le retourner contre tout le monde, et il est très malin, il sait tromper ses défenseurs et définir. Tout le monde parle de son long shot, mais il met aussi les coups les plus difficiles du monde dans la peinture », a déclaré la légende des Lakers avec une admiration évidente.

Et c’est que ce que Curry est sur le point de réaliser est quelque chose d’impensable jusqu’à récemment, un record qui finira par augmenter dans les années à venir, ce qui rendra très difficile pour eux de battre le record, du moins à court terme.

Il rate un triple totalement ouvert, mais reçoit à nouveau et le met de la main au visage et après un pas en arrière. Stephen Curry. pic.twitter.com/URGhChJ79V – Parlons basket (@HDB_ok) 9 décembre 2021

Les jours précédents, plusieurs personnalités avaient souligné l’exploit de Curry, dont LeBron James.

Le « King » a assuré que « s’il y a un joueur en NBA qui peut faire 16 triplés, c’est bien Steph Curry. Cela vous permet de savoir à quel point c’est incroyable. «

Et ils ne seront sûrement pas les seuls, ce n’est pas pour moins, nous parlons du meilleur tireur de l’histoire de la ligue.