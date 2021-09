NBA : Jimmy Butler à l’état pur : “Bye, bonne journée, fils de pute”

Jimmy Butler est l’un des joueurs les plus passionnés et les plus assidus de la NBA. Mais aussi l’un de ceux qui ont le plus bel humour. Ses messages sont célèbres, certains osés, ce qui lui a causé quelques problèmes.

En effet, et comme le joueur de Heat l’explique lui-même dans une story Instagram, son agent, Bernard Lee, lui a demandé d’arrêter de jurer. Butler, il n’a pas semblé très heureux et, après avoir souhaité le bonjour à son public, la star revient à ses anciennes habitudes dans une vidéo et un message qui ne sont pas perdus :

“Bonjour à tous. Bernard Lee m’a demandé de ne plus jurer. (Pause). Au revoir, bonjour (en espagnol). J’espère que vous passez une bonne journée, fils de pute.”

Butler plaisantait clairement tout en ne suivant pas la suggestion de son agent. Cependant, ce que les fans de Heat attendent de lui, ce n’est pas tant qu’il soit plus formel et professionnel qu’il l’a été jusqu’à présent.