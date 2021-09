NBA | Juancho marche vers une fin heureuse : les Celtics

Les Celtics de Boston et Les Lakers de Los Angeles conduire le record de la NBA avec 17 titres par franchise, ce qui en fait aussi les rois du est et le Ouest. Avec ce domaine écrasant, il est logique qu’ils se soient croisés plusieurs fois dans le Finales. C’est le classique de la ligue. L’histoire a apporté de grands duels dans les années 60, dans ces années de règne vert avec Bill Russell en face. Toujours dans les années 80, Larry oiseau contre johnson magique, une décennie au cours de laquelle NBA il est entré dans les télévisions espagnoles pour ne plus en sortir. Plus récentes sont les impulsions de la première décennie de ce millénaire, également marquées par la présence de Pau Gasol et bien sur l’éternel Kobe Bryant. Les Celtics et les Lakers Ce sont les grandes marques du championnat nord-américain. Le simple fait de porter leurs couleurs vous place déjà dans l’histoire du sport, en l’occurrence, pour donner un autre exemple proche, avec Ferrari dans la Formule 1. Deux Espagnols ont porté la chemise Lagunera : les frères Gasol, Pau et Marc. Et maintenant Juancho Hernangómez va faire tomber une autre barrière : Celtics. Très mythique.

Juancho n’a pas passé un bon été : sa blessure avec Espagne, votre exclusion de Jeux olympiques par le Loups des bois du Minnesota, son transfert au Grizzly de Memphis, l’incertitude de l’avenir de ne pas avoir réussi ou l’examen médical… Maintenant tout prend forme. Si la loups ils reculèrent avec le SélectionC’était sûrement parce qu’ils avaient déjà prévu de le déplacer sur le marché. Si la Grizzlis ils l’ont gardé au congélateur, c’était parce que son destin allait être un autre. Hernangomez a traversé trois équipes en neuf jours. Cela intrigue tout le monde. Mais l’histoire, à l’exception d’une nouvelle carambole inattendue, se dirige désormais vers une fin heureuse qui sera officialisée le 15 septembre. Croiser les doigts. Boston c’est une destination de rêve. Pour Juancho et pour le basket espagnol.