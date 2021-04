NBA: Jugón!: Le souvenir d’un “ jeune ” Pau Gasol à Andrés Montes

“1 contre 1 avec Kevin Garnett. Là, Gasol veut jouer … Brrrrrrr!”. Quiconque a suivi la carrière de Pau Gasol depuis son arrivée en NBA se souviendra de cette histoire. Ce dimanche marquait le 7e anniversaire de la mort d’Andrés Montes, le narrateur par excellence de la ligue nord-américaine de basket-ball en Espagne.

Sa voix et les surnoms particuliers qu’il a donnés aux joueurs ont accompagné les fans de la NBA sur Canal + de 1995 à 2006, formant une partie indélébile de la mémoire collective de l’âge d’or du basket espagnol. A l’occasion de l’anniversaire de sa mort, il y a eu de nombreux adeptes qui se sont souvenus de lui, et l’un d’eux a été Pau Gasol (ou ET, comme le surnommait Montes), qui a publié sur ses réseaux sociaux la narration du compagnon il a parlé de Kevin Garnett lors de sa première saison en jouant à travers l’étang.

“Je me souviendrai toujours de toi, # AndrésMontes”, a écrit l’actuel joueur des Spurs dans ses réseaux accompagnant la vidéo, où on peut le voir jouer pour les Grizzlies il y a 15 ans, avec moins de barbe et moins de muscle, ouvrant les portes de la NBA marquant sur ce qui a été l’un des joueurs les plus importants des deux dernières décennies.

Garnett, à la retraite cet été, et Gasol, déjà établi en tant que vétéran dans sa nouvelle carrière au Texas, étaient les protagonistes d’une pièce qui, avec les commentaires de Montes et Antoni Daimiel, font partie de la vidéothèque historique de tout fan espagnol de la NBA et qui, en quelque sorte, était le premier acte du grand groupe d’Espagnols qui ont depuis mis les pieds dans la Mecque du basket.