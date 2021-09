NBA | Le grand mystère des Gasols

La saison espagnole de basket-ball démarre ce samedi avec la célébration de la Supercoupe ACB à Ténérife avec deux grandes énigmes, réunies par un seul nom de famille, toujours non résolues : Que vont devenir les frères Gasol ? Pau a terminé la campagne au Barça sur un air d’adieu, mais vraiment n’a jamais annoncé son adieu officiel au basket-ball du club. Le centre vétéran continue en vacances, sans donner trop d’indices sur son avenir, alors que ses coéquipiers lui ont laissé la porte ouverte. Alors il a dit il y a quelques jours le capitaine, Pierre Oriola, d’abord blessé en quelques minutes avec la présence de Pau. Et aussi l’entraîneur, Sarunas Jasikevicius. En attendant que l’ancien Gasol décide ou non, en premier lieu, et que le club du Barça détermine plus tard si son retour peut être autorisé ou non dans des restrictions économiques complètes, en second lieu, Barcelone continue de travailler avec ce qui a et réglage une escouade dans laquelle sa star, Nikola Mirotic, s’est rebellée. Pendant ce temps, le Barça affronte Valence en demi-finale, où joue l’un de ses rejets, Víctor Claver. Rien n’est comme avant.

Pendant que Pau épluche la marguerite, son frère Marc a défrayé la chronique avec une nouvelle attendue : il ne continuera pas chez les Lakers. La signature de DeAndre Jordan prédisait déjà un tel résultat. La légendaire équipe de Los Angeles a troqué le pivot contre sa première franchise NBA, les Memphis Grizzlies, qui ne seront en réalité qu’un pont pour la sortie de Marc de la ligue américaine après 13 ans dans son sein. Cette décision a suscité des spéculations constantes. Ou peut-être juste un vœu pieux. Si Marc retourne en Espagne, le fera-t-il pour le Barça ? Et s’il vient au Barça, le fera-t-il pour jouer avec Pau ? Bien sûr, l’image des frères Gasol disant adieu au basket ensemble à la recherche de l’Euroligue suscite un intérêt évident. Une autre histoire est que Barcelone peut l’assumer.