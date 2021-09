NBA : Le Hall of Fame ouvre la porte à plus de mythes : Pierce, Bosh, Webber, Kukoc…

Mis à jour le 10/09/2021 – 10:41

En raison du COVID, le temple de la renommée Le terrain de basket ouvrira ses portes à deux reprises en 2021. En mai, s’est tenue la cérémonie d’entrée de la promotion 2020, reportée en raison de la pandémie. Ses membres les plus éminents étaient le regretté Kobe Bryant, Tim Duncan et Kevin Garnett. Ce samedi entreront les 16 nouveaux choisis de ce cours.

La masse salariale comprend comme de grands noms paul percer, mythe de la Celtics, 16e meilleur buteur de l’histoire de la NBA (26 397 points), 10 fois All Star et champion du ring avec Boston en 2008, étant également le MVP de ces finales. Ils vous accompagneront Chris Bosh, qui a disputé 11 fois le All-Star Game et remporté deux titres avec le Chaleur; les cinq fois étoiles Chris Weber; et Ben Wallace, Meilleur défenseur de la NBA à quatre reprises.

Parmi les joueurs internationaux, l’élu est le Croate Tony kukoc, l’un des meilleurs Européens de tous les temps qui, après avoir dominé le Vieux Continent avec le Jugoplastika (trois Coupes d’Europe suivis entre 1989 et 1991) inscrits au Taureaux gagner trois anneaux à côté de Michael Jordan (de 1996 à 1998). Il a également été champion du monde avec l’ancien Yougoslavie et l’argent était suspendu au Jeux Olympiques de Barcelone avec la sélection de Croatie, qui tomba devant lui Équipe de rêve original.

Entre également dans le Hall of Fame, l’ancien joueur australien Lauren Jackson, vainqueur de deux titres de la WNBA et de nombreux prix individuels. Le légendaire Bill Russell Il a déjà une place en tant que joueur et maintenant il l’aura en tant qu’entraîneur. Soyez le cinquième à l’atteindre dans les deux catégories après John Wooden, Lenny Wilkens, Bill Sharman et Tommy Heinsohn. Il a été le premier manager noir de l’histoire de la NBA et a remporté deux anneaux avec les Celtics.

La liste des 16 sera complétée par Rick Adelman et Cotton Fitzsimmons, anciens entraîneurs de la NBA ; geai wright, un technicien qui a remporté deux fois le NCAA; Yolanda griffithsept fois WNBA All Star; Bob dandridge, champion NBA avec le Chevreuils à partir de 1971 ; le vétéran Perle Moore; Clarence jenkins, l’un des premiers pionniers afro-américains ; Val Ackerman, ancien commissaire de la WNBA ; et Howard Garfinkel.