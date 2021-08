NBA : Le marché bouge : Markkanen, aux Ricky’s Cavs, dans une opération à trois bandes

Parmi les agents libres avec et sans restrictions laissés sur le marché, Lauri Markkanen c’était l’un des plus recherchés. Agent libre avec restrictions, il semblait clair qu’il allait quitter Chicago, après les débarquements de DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso cette pré-saison, mais son départ n’a pas été facile, à tel point que tout a été réglé avec un ‘sign-and-trade’ et une opération à trois.

Markkanen signé avec le Taureaux pendant quatre ans et 67 millions de dollars et a été immédiatement transféré à Cleveland, tel que rapporté par Adrian Wojnarowski. La nouvelle équipe de Ricky Rubio est apparu par surprise à l’horizon de Markkanen qui était voulu par plusieurs équipes, certaines même avec certaines aspirations à se battre pour le titre.

En échange du joueur finlandais et de son succulent nouveau contrat, les Bulls prennent Derrick Jones jr, un premier tour protégé des Vestes et un futur deuxième tour de Cavs. Pour rendre l’opération possible, le Portland Trail Blazers qu’ils ont pris pour Larry Nance Jr. de Cleveland.