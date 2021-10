NBA League Pass : prix, comptes, appareils et fonctionnement de l’application pour regarder la NBA en ligne

Il reste peu pour commencer la saison 2021-2022 de la NBA, et vous pouvez en profiter en direct ou en différé avec NBA League Pass. C’est la plate-forme numérique pour voir en exclusivité le meilleur basket-ball du monde, avec possibilité également d’accéder aux matchs historiques et aux différents contenus multimédias liés au basket. La plateforme propose différents services à différents prix, avec possibilité de paiement annuel ou mensuel.

NBA League Pass Premium (159,99€/an ou 17,99€/mois)

Le NBA League Pass Premium est l’abonnement NBA qui offre aux fans de basketball un accès à tous les matchs, en direct et à la demande, tout au long de la saison. Il est actuellement disponible aux États-Unis et sur certains marchés internationaux. Disponible sur le Web, iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One, Roku (certains pays), Playstation 4 et 5 (certains pays), Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch.

Tous les matchs en direct en HD, écoutez certains matchs dans la langue de votre choix, matchs classiques et historiques disponibles à la demande, retransmissions des équipes à domicile et à l’extérieur, audio en direct pour tous les matchs de la saison, accès à des rediffusions complètes et 10 minutes points forts de chaque jeu, téléchargez des jeux pour les regarder hors ligne et en direct sur deux appareils en même temps.

NBA League Pass (129,99€/an ou 14,99€/mois)

Le NBA League Pass est l’abonnement NBA qui permet aux fans de basket-ball d’accéder à tous les matchs, en direct et à la demande, tout au long de la saison. Disponible sur le Web, iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One, Roku (certains pays), Playstation 4 et 5 (certains pays), Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch.

Tous les matchs en direct en HD, écoutez certains matchs dans la langue de votre choix, matchs classiques et historiques disponibles à la demande, retransmissions des équipes à domicile et à l’extérieur, audio en direct pour tous les matchs de la saison, accès à 10 minutes de temps forts de chacun match et télécharger des matchs pour les regarder hors ligne.

NBA Team Pass (79,99€/an ou 9,99€/mois)

L’abonnement NBA Team Pass permet aux utilisateurs d’accéder à toutes les diffusions de leur équipe préférée : matchs à domicile et à l’extérieur, Mobile View et des langues et angles de caméra supplémentaires. Disponible sur le Web, iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One, Roku (certains pays), Playstation 4 et 5 (certains pays), Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch.

Tous les matchs en direct en HD de l’équipe de votre choix, écoutez certains matchs dans la langue de votre choix, historiques des matchs de l’équipe de votre choix à la demande, retransmissions des équipes à domicile et à l’extérieur, audio en direct pour l’équipe de votre choix , accédez à des récapitulatifs de 10 minutes de chaque match et téléchargez des matchs pour une visualisation hors ligne.

NBA 8-Game Choice (59,99 €/an ou 9,99 €/mois)

Avec le forfait NBA 8-Game Choice, les fans peuvent choisir jusqu’à huit jeux par mois. Actuellement disponible uniquement sur certains marchés internationaux (ne peut pas être acheté aux États-Unis). Les fans auront accès aux matchs rachetés au cours de la saison en cours. Les matchs échangés expireront avant le début de la prochaine saison. Disponible sur le Web, iOS, Android, Android TV, Apple TV, Xbox One, Roku (certains pays), Playstation 4 et 5 (certains pays), Chromecast, Amazon Fire TV et Fire Stick, CarPlay et Apple Watch.

Matchs en direct en HD, écoutez certains matchs dans la langue de votre choix, retransmissions des équipes à domicile et à l’extérieur, accédez aux temps forts de 10 minutes de chaque match et téléchargez les matchs pour les regarder hors ligne.