NBA : Les Alcantaras de ‘Cuéntame’ ont-ils prédit le succès des Warriors en NBA ?

Ce mardi commence un nouvelle saison NBA. La meilleure compétition de basket au monde revient renouvelée, avec la signature de LeBron par les Lakers, l’arrivée de Kawhi Leonard à Toronto, mais, surtout, avec le Guerriers de l’état d’or comme grands favoris.

La franchise Bahia a dominé la NBA ces dernières années en remportant trois titres presque à la suite s’il n’y avait le ring réalisé par les Cavaliers en 2016. C’est une hégémonie qui commence à être comparée aux meilleurs temps des Lakers, des Celtics ou des Jordan Bulls.

Cependant, dans l’histoire des Warriors, il y a une « étape importante » que nous avions négligée, et c’est la famille Alcántara, les protagonistes de ‘Dis-moi comment c’est arrivé’, ils ont suivi bien avant leur succès actuel … même si cela était dû à une erreur de réglage.

L’utilisateur de Twitter Álvaro González (@alvaro11GA) a découvert une petite faille dans l’une des récupérations d’anciens chapitres diffusés par Clan. Il raconte comment voir un chapitre se déroulant en 1969, plusieurs saisons avant celle qui est désormais diffusée, Mercedes entre dans la chambre de ses enfants, Toni et Carlitos, et là en arrière plan se trouve un détail.

Ce que vous pouvez voir sur le mur est abanderin des guerriers. En d’autres termes, Toni (nous pensons que Carlitos était encore très jeune) était un grand fan de la NBA bien avant qu’elle ne soit si suivie en Espagne. Mais il y a une petite erreur, les Warriors n’ont pas déménagé à Oakland et ont pris le nom de Golden State jusqu’en 1971, deux ans après l’époque que raconte le chapitre.

Cependant, cette équipe n’a été renommée de cette façon qu’en 1971. Elle s’appelait auparavant San Francisco, au lieu de Golden State. C’est un fanion en avance sur son temps. pic.twitter.com/eFRq21DyNV – Álvaro González Amor (@alvaro11GA) 15 octobre 2018

Par conséquent, si vous avez des amis adeptes de Curry, Durant et compagnie, vous pouvez leur dire que Toni Alcántara était leur référence, étant le premier fan des Warriors of Spain, et il est possible que du monde, d’autant plus que l’équipe n’existait pas encore avec une telle dénomination.