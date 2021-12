NBA – Les blessures se multiplient

Ce n’est que mercredi, mais cette semaine NBA a duré environ 10 jours. Le débordement de nouvelles liées à la disponibilité des joueurs en est la raison, et cela a enlevé certains des événements amusants de la semaine NBA. Je ne compte pas, mais le nombre de blessures longues, de blessures mineures et de rencontres COVID-19 s’accumule rapidement et continue d’avoir un impact sur le produit sur le terrain, ce qui fait une différence dans la façon dont les parieurs sportifs dépensent leur argent.

Avec toutes les nouvelles ayant fait surface, nous examinons quelques-unes des dernières d’une longue liste de blessures qui pourraient changer les perspectives des paris sportifs.

Voilà pour un retour à la normale, non ? Moi, et probablement beaucoup d’autres, pensais que la saison 2021-22 serait un pas dans la bonne direction alors que nous passons après la saison à succès de 2020-21 COVID-19 et sur la scène de la NBA à laquelle nous sommes habitués. Eh bien, j’avais tort. Les restrictions hors du terrain assouplies et le retour des fans dans les arènes, entre autres facteurs, ont provoqué les mêmes (peut-être plus) problèmes de la saison dernière. Les joueurs entrent dans les protocoles à gauche et à droite sans aucun signe que la fin est proche. Espérons que les choses commencent à évoluer dans la bonne direction et que ces joueurs puissent rester en bonne santé.

LeBron James, Coby White et Austin Rivers sont tous entrés dans les protocoles de santé et de sécurité de la ligue au cours des deux derniers jours et leurs absences pourraient avoir un impact sur leurs équipes respectives de différentes manières.

White venait de se réacclimater après avoir raté la première partie de la saison, et il jouait un rôle mineur. Son absence ne devrait pas avoir d’impact sur les +1200 chances des Chicago Bulls de remporter la conférence de l’Est.

La même chose peut être dite pour Rivers, qui a été un joueur incohérent pour les Denver Nuggets cette saison. Il a attrapé quelques DNP-CD mais n’a pas apporté grand chose à la table quand il a joué. À tout le moins, Rivers est un corps vétéran qui a pu absorber des minutes pour une équipe des Nuggets qui est vraiment touchée par les blessures. Dans l’ensemble, il ne bouge probablement pas l’aiguille sur la cote de -319 de Denver pour se qualifier pour les séries éliminatoires.

L’arrivée de James dans les protocoles de santé et de sécurité a un impact significatif sur les cotes du championnat des Lakers +750. Il a déjà raté une tonne de matchs cette saison en raison de blessures et d’une suspension, et cela a eu un impact sur le record des Lakers. Il manquera un minimum de 10 matchs, rapporte Adrian Wojnarowski d’ESPN. Donc, si vous êtes toujours l’un des rares à croire aux chances de +6000 MVP de LeBron pour redresser d’une manière ou d’une autre le vaisseau des Lakers et les faire entrer en conflit, vous voudrez peut-être commencer à examiner d’autres options.

Revers mineurs



Les Portland Trail Blazers, Phoenix Suns et Orlando Magic sont prudents avec leurs biens précieux en ce qui concerne les blessures.

Devin Booker a été retenu sur le reste de la victoire 104-96 de Phoenix sur les Golden State Warriors mardi soir lors du duel pour la première place des deux équipes dans le désert après avoir subi une blessure aux ischio-jambiers. Adrian Wojnarowski d’ESPN a rapporté que les Suns prévoyaient de retenir Booker pendant quelques matchs, en adoptant une approche prudente. Booker s’échauffait également et ses cotes de MVP sont passées à +4000 (7e plus élevé à Tipico). Cependant, Phoenix a des aspirations au championnat (+1000 cotes) et aura besoin de Book pour être en aussi bonne santé que possible.

Semblable à Booker, Damian Lillard est exclu de la formation des Trail Blazers pendant au moins les prochains matchs, car il se repose d’une blessure abdominale qui l’a gêné tout au long de l’année civile. La blessure pourrait être la raison des récentes difficultés de tir de Lillard, qui ont eu un impact sur son jeu global et ont fait chuter ses chances de MVP à +6000. Il devra se reposer et se préparer pour la saison régulière alors que les Blazers cherchent à obtenir une place en séries éliminatoires.

Le garde magique Jalen Suggs a évité d’avoir à subir une intervention chirurgicale sur un pouce qu’il s’est récemment fracturé. Au lieu de cela, le gardien recrue sera absent pour une durée indéterminée mais sera réévalué dans deux semaines. Les cotes des séries éliminatoires du 4-18 Magic (+5000) sont longues, et même avec Suggs, ils auraient besoin d’un miracle pour entrer dans les séries éliminatoires. Espérons qu’il prenne tout le temps nécessaire pour se rétablir complètement et revenir en force.

Blessures graves



La vie réelle n’est pas un jeu vidéo ou une réalité alternative où vous pouvez activer et désactiver les blessures, mais le savoir ne facilite pas le traitement des blessures. Juste cette semaine, il y a eu une bombe d’informations sur les blessures qui puent, faute d’un meilleur mot.

Shams Charania de . a rapporté que Bam Adebayo du Heat de Miami subira une intervention chirurgicale après s’être déchiré l’UCL au pouce droit. La blessure mettra Adebayo à l’écart pendant au moins quatre semaines, ce qui pourrait nuire aux chances de Miami de conserver son top 3 dans l’Est. Non seulement cela, les cotes du joueur défensif de l’année +2000 de Bam pourraient s’allonger un peu en son absence.

Déjà sans Kyrie Irving et Nic Claxton, la formation de départ des Brooklyn Nets continue de se transformer. Il n’y a pas encore de calendrier sur combien de temps les Nets seront sans Joe Harris, qui subira une opération à la cheville, mais il est difficile de ne pas imaginer que sa production ne manquera pas. Pourtant, Brooklyn a James Harden et Kevin Durant, donc les Nets ne verront probablement pas trop de mouvement dans leurs meilleures cotes de championnat de +250. Peu importe, pas idéal.

Allez-y et ajoutez PJ Dozier et Michael Porter Jr. à la liste des Denver Nuggets que vous ne verrez pas avant un moment. MPJ est absent pour la saison après avoir subi une opération au dos, tandis que Dozier est absent cette saison avec une déchirure du LCA. Ce sont deux coups durs pour une équipe qui est toujours sans Jamal Murray alors qu’il récupère son genou de la chirurgie du LCA la saison dernière. Les chances de championnat de Denver de gagner l’Ouest sont toujours les cinquièmes meilleures chez Tipico Sportsbook.

