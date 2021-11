NBA – Les cotes 6MOY en hausse de Carmelo

En un clin d’œil, Carmelo Anthony est devenu l’un des Lakers de Los Angeles les plus importants cette saison. Qui aurait pu prédire que ses contributions seraient aussi vitales ? A part ceux qui criaient sur les toits que les Lakers avaient formé un Big 4, probablement pas beaucoup. Anthony, lors de sa première saison à Los Angeles, a commencé son mandat loin du sommet de la course du sixième homme de l’année de la NBA.

Qu’a-t-il fait pour hisser son nom au sommet ? Et comment garde-t-il son nom dans la discussion à la fin de la saison ? Laissez-moi expliquer.

Avec autant de roulement d’équipe après la saison dernière, les Lakers ont mis pas mal de temps à faire fonctionner correctement toutes leurs pièces. Cela n’aide pas que LeBron James ait déjà raté plusieurs matchs avec des blessures tandis que Russell Westbrook a ses hauts et ses bas. Cela a donc laissé Anthony Davis assumer la plus grande partie de la charge, ce à quoi il a été décent. Pourtant, beaucoup de restes ont été laissés aux autres joueurs et Carmelo a été celui qui a nettoyé de manière cohérente.

À sa 19e saison, Anthony marque en moyenne son plus grand nombre de points par match (17,6) depuis sa dernière année à New York malgré avoir joué près de six minutes de moins par match. Il est également plus efficace que jamais, tirant à 50% sur le terrain pour la première fois de sa carrière avec un record en carrière de 52,0% sur trois. Ce qui est fou de l’efficacité, c’est que la majeure partie de son attaque vient du tir sauté. Anthony affiche son taux de lancers francs le plus bas (2,1 FTA) depuis son entrée dans la ligue, mais son volume de trois points le plus élevé (6,8 3PA) au même moment.

Un tireur à trois points en carrière à 35,6% ne tirera presque certainement pas à 52,0% à distance tout au long de la saison. Mais s’il peut maintenir sa valeur en tant que joueur qui change la donne en dehors du banc, il pourrait garder son nom au chaud.

Les Lakers ne devraient pas avoir besoin que Melo soit aussi bon qu’il l’a été. En fait, c’est en quelque sorte une réflexion sur la façon dont tout le reste s’est mal passé cette saison. Alors que les joueurs blessés reviennent dans l’alignement, je m’attendrais à ce que la production et les opportunités de Carmelo diminuent lentement, mais pour le mieux de l’équipe. Cependant, une telle occasion ne serait pas nécessairement idéale pour ses chances au prix 6MOY. Le récipiendaire est généralement un joueur hors du banc avec certaines des meilleures statistiques (de score) tout au long de l’année, c’est pourquoi Tyler Herro mène actuellement la charge.

Il reste encore environ 85% de la saison, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient se briser d’une manière ou d’une autre. Quoi qu’il en soit, Melo a connu un bon début de saison.

