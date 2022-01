NBA : les Dallas Mavericks retirent le maillot de Dirk Nowitzki

Hier Les francs-tireurs de Dallas Il a rendu l’hommage qu’il méritait au meilleur joueur de son histoire : Dirk Nowitzki. La franchise texane a retiré le maillot numéro 41 qu’il a porté pendant 21 saisons (1998-2019). Avec la devise « 41 FOREVER », les Mavs ont préparé une fête spectaculaire pour l’Allemand au centre de l’American Airlines Center, le pavillon qui a vu leur idole devenir MVP NBA, champion, MVP des finales et l’un des six meilleurs buteurs de l’histoire de la meilleure ligue de basket-ball au monde. Énorme.

Le Teuton est un gars exceptionnel, avec un sens de l’humour brillant (il devrait être un commentateur régulier des matchs de la NBA) et a prononcé un discours émouvant par humilité, du point de vue d’un jeune garçon allemand qui est venu à l’endroit qui l’a fait convertir tous ses rêves en réalité: « Dallas était l’endroit pour moi. »

Les Mavs, emmenés par Luka Doncic, se sont permis le luxe d’offrir une victoire au meilleur joueur de leur histoire lors de son grand jour : ils ont battu la meilleure équipe de la ligue, les Golden State Warriors, 99-82. Dès la fin de l’affrontement, sans qu’aucun des 20 441 fans qui faisaient éclater le pavillon ne bouge de son siège, Dirk Nowiztki il a fait son apparition au centre du court en écoutant un unanime : « MVP, MVP ! ».

Merci @ swish41 – # 41Forever | #MFFL pic.twitter.com/NhpuuUBlbY – Dallas Mavericks (@dallasmavs) 6 janvier 2022

Les mots sincères de Mark Cuban

Marc Cubain, le propriétaire des Mavs, a organisé une formidable fête. Il a fait venir toute l’équipe championne 2011 et a montré la statue modèle de Dirk qu’ils vont construire à l’entrée du pavillon. Le propriétaire des Dallas Mavericks était particulièrement enthousiaste :

« Je veux que le monde entier voit à quel point tu es formidable. Donc ton nom est sur le court. Et, bien que Et bien que tu ne le veuilles pas, ta silhouette est au sol. Et l’une des choses que nous faisons pour que tous les fans de Future Mavs et tous les futurs joueurs savent toujours que votre grandeur est que nous mettons votre numéro sur les chevrons. «

L’hommage était magnifique, plein d’émotion, totalement mérité pour le meilleur joueur européen de l’histoire de la NBA. Un Allemand dégingandé qui a révolutionné le basket à Dallas.