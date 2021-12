NBA – Les Grizzlies obtiennent la production de joueurs sous-estimés

Les choses semblaient se diriger vers la gauche pour les Grizzlies de Memphis il y a à peine deux semaines.

Sept défaites au mois de novembre ? Vérifier.

Une sixième défaite de plus de 20 points cette saison ? Vérifier.

Le joueur franchisé Ja Morant s’est blessé au genou contre les Hawks d’Atlanta, laissant le jeu sans restriction de poids et faisant craindre le pire à tout le monde? Vérifier, vérifier et Chèque.

Morant n’a pas encore comparu devant le tribunal depuis le passage à tabac de Trae Young and Co. fin novembre, mais l’absence ne freine pas les Grizzlies. Étonnamment, Memphis (15-11, 7-3 sur ses dix derniers matchs) joue son meilleur basket de la saison. Comment? Parlons-en.

Taylor Jenkins – Entraîneur de l’année (+4000)



Vous ne pouvez pas sous-estimer ou sous-estimer le travail de Taylor Jenkins pendant son mandat d’entraîneur-chef à Memphis. Son succès au cours des années un et deux reflète la façon dont il a galvanisé son équipe au cours des dernières semaines.

Que ce soit par le biais de la gestion de l’alignement, des appels de jeu ou simplement de convaincre ses gars d’adhérer, Jenkins orchestre une impressionnante séquence de basket-ball des Grizzlies. Depuis que Morant a quitté l’alignement avec sa blessure au genou, Memphis a une fiche de 6-1 avec des victoires impressionnantes à deux chiffres contre les Lakers et le Heat.

Malheureusement, peu de progrès sont réalisés dans les cotes de l’entraîneur de l’année de Jenkins. Au moins pas encore. Le travail qu’il fait sera difficile à ignorer si le Grizz, en sous-effectif, continue de faire tourner les têtes avec son jeu. Je garderais un œil là-dessus.

Desmond Bane – Joueur le plus amélioré (+1300)



Quelle meilleure façon d’afficher votre progression qu’en mettant en valeur vos compétences contre LeBron James ? C’est ce qu’a fait l’ailier de deuxième année Desmond Bane jeudi soir lorsque ses Grizzlies ont battu les Lakers de 13 points.

Cependant, la campagne MIP de Bane a commencé bien avant l’affichage de jeudi contre Bron et AD. Bane est passé de 9,2 pointeurs par match en tant que recrue à 16,3 en deuxième année, maintenant son efficacité en tant que buteur malgré cette augmentation significative du volume. Son score a augmenté au cours des sept matchs manqués par Morant et il est peut-être la principale raison pour laquelle Memphis est à la hausse.

Bane s’est frayé un chemin jusqu’à +1300 (cinquième meilleure cote) pour remporter le MIP. Il a encore du chemin à faire pour rattraper Miles Bridges (+155), mais il n’y a aucune raison de penser qu’il ne le peut pas. Pas avec la façon dont il a porté Memphis récemment.

Jaren Jackson Jr. & Dillion Brooks – Joueur le plus amélioré (+20000)



Tout le succès des Grizzlies au cours des deux dernières semaines ne peut pas être attribué à Desmond Bane. Il joue très bien au basket, mais aussi Jaren Jackson Jr. et Dillon Brooks. Au cours des sept derniers matchs, les deux gars l’ont fait des deux côtés du terrain.

Vous savez à quoi vous attendre avec Brooks. C’est un joueur à double sens qui porte son cœur sur sa manche et possède la confiance en soi en attaque pour marquer en grappes tout en étant un ravageur sur la défensive. C’est exactement ce qu’il continue d’être.

Jackson Jr. a été une autre histoire. En quelque sorte.

Les Grizzlies l’ont prolongé au cours de l’intersaison passée et lui ont donné une bonne partie de la monnaie. Mais il y a eu un débat pour savoir si Jackson le méritait ou non. Quoi qu’il en soit, JJJ joue la meilleure partie de basket-ball depuis avant toutes ses blessures au genou. Il a l’air bien physiquement et produit comme un joueur de calibre étoile dans certains des jeux les plus récents.

Ne vous attendez pas à ce qu’aucun de ces deux-là usurpe leurs coéquipiers Bane et Morant près du sommet des classements MIP. Appréciez simplement à quel point ils ont été essentiels pour aider à stabiliser le Grizz en tant que tête de série n ° 4 de l’ouest et à améliorer leurs cotes divisionnaires de +425 en octobre à +150 aujourd’hui.

