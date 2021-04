NBA Les Knicks imparables prennent un duel avec l’arôme des playoffs

Les New York Knicks sont une équipe avec des lettres majuscules. Il en va de même pour les Atlanta Hawks, même si ce soir ils ont succombé au premier dans une prolongation à laquelle ils sont arrivés épuisés et sans leur leader, un Trae Young qui a quitté la piste avec de l’aide après s’être blessé à la cheville à la fin du troisième quart-temps. Pour l’instant, les premiers tests ont écarté une blessure grave. Pourtant, les Hawks ont combattu le match jusqu’à la fin, malgré que les Knicks aient pris leur plus grosse avance en temps réglementaire avec 4:46 à jouer (116-109 après le 3 points de Derrick Rose). Et ils se sont battus même si Julius Randle, véritable patron de la franchise new-yorkaise en ce moment, a mis 2 de ses 40 points à 8 secondes de la fin pour mettre ses trois en place. Mais lors du prochain jeu, Bogdanoic enverrait le match en prolongation avec un triple.

Randle, comme nous l’avons dit, est le boss sur la piste des Knicks. Un autre jeu stratosphérique pour lui avec 40 points, 11 rebonds et 6 passes décisives. Il est le troisième joueur à réaliser plus d’une rencontre +40, +10 et +5 dans la même saison avec les Knicks après Richie Guerin (61-62) et Bernard King (84-85). Et les Knicks, comme nous l’avons également dit, forment une équipe formidable pour la première fois en une décennie. Avec la nuit dernière, ils ajoutent huit victoires consécutives, ce qu’ils n’ont pas fait depuis 2014. Et autre chose qu’ils n’ont pas fait, dans ce cas depuis 2013, il est quatrième ou plus après 50 matchs de saison régulière. Tom Thibodeau devrait être, sans aucun doute, l’un des principaux candidats au prix d’entraîneur de l’année.

Les Hawks, qui avaient remporté 9 de leurs 11 derniers matchs et 5 de suite sur la route contre des adversaires de l’Est, ils ont vu la victoire s’échapper de leurs mains en prolongation lorsque les Knicks ont marqué les 10 premiers points de prolongation. Cette fois, il n’y avait aucun moyen de revenir et ils ont laissé échapper la quatrième place de leur conférence aux mains de leur rival. Les deux équipes s’affronteraient en ce moment au premier tour des séries éliminatoires. Deux tenues qui n’ont pas marché depuis longtemps. Les Hawks depuis 2017 et les Knicks depuis 2013. Mais même si ce ne sont pas des équipes classiques des séries éliminatoires de l’Est ces dernières années, elles feraient sûrement un grand spectacle, car elles sont deux des meilleures équipes, chacune dans son propre style, dans toute la ligue. Bien qu’il y ait un fait qui doit être pris en compte. Les Knicks ont remporté les trois matchs cette saison face à des Hawks qui n’ont pas battu dans la Grosse Pomme depuis le 21 janvier 2018 et qui n’ont pas perdu tous leurs matchs de championnat réguliers contre New York depuis 2012-13, précisément la dernière campagne dont on est fier. du Madison Square Garden.