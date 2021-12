NBA – les rumeurs commerciales s’intensifient

C’est à cette époque de l’année que les équipes commencent à comprendre pleinement qui elles sont et où elles (ne) vont (pas). Les prétendants surveillent ces équipes du milieu du peloton et commencent à poser des questions. Les prétendants commencent à décharger les joueurs dans l’espoir de mettre en place des actifs qui les aideront sur la route. Enfin, les équipes coincées dans la médiocrité finissent par rester sur place car elles ne savent pas quoi faire d’elles-mêmes.

Néanmoins, il y a plein de fausses transactions et une abondance de rumeurs dans lesquelles se plonger. Voici celles qui ont défrayé la chronique ces derniers jours.

Pacers cherchant à reconstruire



Félicitations aux Indiana Pacers pour avoir reconnu qu’être médiocres à chaque saison ne les mène absolument nulle part. La construction de la liste est étrange, leur noyau a suivi son cours et le front office est prêt à embrasser une reconstruction. Parlons-en.

Myles Turner

Ajustements potentiels – Warriors, Celtics, Knicks

Dans un monde sans Rudy Gibert, Myles Turner est sans doute le meilleur grand homme défensif de la ligue. Il obtient une certaine reconnaissance pour son génie, mais le fait qu’il joue pour une équipe de l’Indiana pour la plupart hors de propos ne lui rend pas service. Il utilise bien sa longueur et est assez bon latéralement pour s’en tirer avec des gardes à quatre de temps en temps.

Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c’est que Turner a évolué avec le jeu et est devenu un grand NBA moderne. Il tire et fait des trois au rythme le plus élevé et le plus efficace de sa carrière, ce qui en fait un ajustement dans presque toutes les infractions. Les équipes qui espèrent faire une course en profondeur devraient envisager d’acquérir Turner.

Domantas Sabonis

Ajustements potentiels – Wizards, Mavericks, Warriors

La plupart conviendraient que Sabonis est le meilleur joueur des Pacers, mais il a encore plus à offrir s’il est placé dans une meilleure situation. En théorie, l’espacement au sol de Turner n’est pas censé entraver la capacité de Sabonis à opérer de manière offensive, mais le combo est légèrement gênant et insatisfaisant. Ajoutez à cela la façon dont l’offensive du nouvel entraîneur Rick Carlisle réduit l’utilisation de Domantas et vous en voulez un peu plus du double all-star.

Sabonis, avec +30000 cotes MVP à Tipico, est un buteur multidimensionnel et un passeur doué qui augmente le plafond de toute infraction. Et pour tirer le meilleur parti de lui, j’éviterais probablement de le jumeler avec un autre gros.

Caris LeVert

Ajustements potentiels – Mavericks, Cavaliers, Nuggets

L’expérience Caris LeVert dans l’Indiana a quelque peu démarré mais jamais complètement. Il a passé la majeure partie de sa première saison sur la touche après qu’une masse a été trouvée sur son rein, mais a fait son retour sur le terrain plus tard dans la saison et a enregistré les meilleurs chiffres en carrière.

Les blessures sont encore une fois l’histoire de la saison en cours pour LeVert. La rédaction de Chris Duarte crée également un blocage au poste.

Caris est qui il est à ce stade ; un type de seau-getter à micro-ondes qui est probablement le mieux adapté pour une équipe qui a besoin d’aide pour marquer.

Portland PAS reconstruire



Vous savez comment j’ai mentionné que les Pacers pouvaient voir l’écriture sur le mur ? Eh bien, il y a peut-être un mur rempli d’encre invisible à Portland.

Les Blazers continuent de faire la même chose à chaque saison et d’insister pour revenir avec un noyau qui continue de manquer. Ils sont actuellement en dehors des séries éliminatoires et ont une cote de +105 à Tipico pour trouver leur chemin.

Je pensais que le renvoi de Neil Olshey signalait la volonté de l’équipe de commencer à faire exploser cette chose. NON.

Comment les Blazers peuvent-ils « améliorer » la liste ? Cela commence par déplacer une pièce maîtresse.

Damian Lillard et ses cotes de +8000 MVP seraient, à juste titre, hors du marché. Et le prochain joueur en ligne est son colistier en zone arrière.

CJ McCollum

J’ai passé les deux dernières intersaisons à anticiper un échange avec McCollum, mais cela ne s’est tout simplement pas produit. Et à chaque saison qui passe, le vétéran garde vieillit un peu, fait face à une autre blessure et (peut-être) perd un peu de valeur. CJ est toujours un grand buteur qui a connu une très bonne saison individuelle ces derniers temps jusqu’à ce que des blessures entrent dans le giron.

Le commerce évident implique Ben Simmons, mais il y en a probablement plus. Nous devrons voir quel impact le poumon effondré récemment diagnostiqué de McCollum a sur son avenir.

Ben Simmons + Kyrie Irving Spéculation



Je regroupe ces deux-là parce que ce sont des gars qui n’ont pas mis les pieds sur un terrain de la NBA cette saison pour leurs équipes respectives. Ils n’ont pas non plus l’intention de le faire, pour différentes raisons.

Ben Simmons

Ajustements potentiels – Trail Blazers, Timberwolves

La relation de Ben Simmons avec les Philadelphia 76ers s’est détériorée depuis la dernière intersaison. Simmons et l’organisation ne sont tout simplement pas sur la même longueur d’onde, et il ne semble pas qu’ils le seront.

Il y a eu des échanges le liant partout, y compris les Trail Blazers susmentionnés. Un échange à Brooklyn contre Kyrie semble être déjà arrivé si c’était une chose.

Je pense que les événements étranges des derniers mois, parallèlement au rôle joué par Holdout, ont assombri notre interprétation du jeu de Simmons. Il est toujours un joueur défensif incroyable qui peut faire beaucoup de bonnes choses en attaque. Il fera des merveilles pour sa future équipe.

Kyrie Irving

Ajustements potentiels – Partout ?

« Spéculation » est le mot exact à utiliser ici. Personne ne sait vraiment ce qui se passe entre Kyrie et les Nets, mais il semble qu’il n’y ait pas de fin de conte de fées pour les deux parties.

Alors que les Nets restent en tête dans l’est et ont +250 chances de remporter le championnat, Kyrie les placerait au-dessus. Ils le savent, et il est difficile d’imaginer qu’ils l’ont laissé partir pour des rendements minimes. Cependant, si Irving ne va vraiment pas jouer cette saison, les Nets ne devraient-ils pas prendre ce qu’ils peuvent obtenir afin de capitaliser sur cette fenêtre de championnat dont ils disposent ?

Ce sera quelques mois intéressants avant la date limite des échanges.

