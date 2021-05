NBA Les Wizards complètent le machado et menacent les Celtics

Washington Wizards est sans aucun doute l’une des histoires de l’année en saison régulière de la NBA. Une équipe qui s’est séparée de celle qui était autrefois son chef, John Wall, en échange de faire venir Russell Westbrook, plus que questionné, qui rampait depuis plusieurs années dans la partie médiane inférieure de la conférence de l’Est, qui a commencé le parcours 0-5 et que six matchs ont été reportés par le Covid. Et si tout cela ne suffisait pas, son bilan début avril était de 17-32. Les Wizards, un an de plus, semblaient expulsés de la lutte pour les séries éliminatoires. Mais un mois et demi plus tard et une séquence de 17 victoires et 6 défaites aboutissant à la victoire sur Charlotte Hornets (115-110), les voilà, à un match de la septième place et de se voir, soit avec les Nets, soit avec bien avec les Bucks (dépend de ce qui se passe ce matin).

Le match décisif avec lequel ils ont signé la huitième place dans la ligue régulière les a amenés à eux. Leur rival, les Hornets, était dans la même situation qu’eux. Celui qui a gagné était huitième et celui qui a perdu était dixième. Et la plupart du match, ils étaient en avance sur Charlotte. Et pendant cette grande partie du match, Westbrook et Bradley Beal ont été décrochés en ce qui concerne l’adresse au tir. Il y a eu un moment dans le troisième quart-temps où les deux d’entre eux étaient 6/25 tirant du terrain. Les Wizards ont fait en sorte que le caoutchouc s’accroche au bon travail du très jeune Rui Hachimura (16 points, 6 rebonds, 58,3% aux tirs sur le terrain), les minutes de génie d’Ish Smith (15 + 7 + 8), qui ont duré jusqu’au finale, et l’apparition de Robin López (18 + 6) pour contribuer à l’intérieur ce qui manquait à l’extérieur.

Jusque-là, ils jouaient ce que voulaient les courts des Hornets, en particulier Terry Rozier, qui était au bord du triple-double (22 + 9 + 9). Mais avec l’arrivée du dernier trimestre, le film a commencé à changer. Deux choses se sont produites: les Wizards sont redevenus sérieux lorsque Westbrook et Beal ont commencé à carburer. Lorsque les dernières minutes sont arrivées, les deux stars jouaient déjà à pleine capacité et la panne d’électricité chez les Hornets était générale (0 point marqué dans les 3 dernières minutes). Westbrook, qui a ajouté un autre triple-double, et Beal, ainsi que le reste de l’équipe de la capitale, menacent désormais les Celtics de nombreux doutes et de quelques pertes (en particulier celui de Jaylen Brown). Celui qui remportera le match qui se jouera à l’aube du mardi au mercredi, 03h00 heure espagnole, aura une place en playoffs. Celui qui perd jouera le dernier ticket à vie ou à mort contre le vainqueur des Pacers-Hornets, qui se joue le même jour, un peu plus tôt (00h30).