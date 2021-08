NBA : L’hésitation de Doncic face à l’entraîneur argentin en milieu de match : “Est-ce que tu vas me défendre comme ça ?”

in

Le premier match de Luka Doncic aux Jeux olympiques s’est avéré historique. Le meneur de jeu slovène a parsemé l’Argentine de 48 points (18/29 sur le terrain et 6/14 sur 3 points) dans une performance anthologique. Maintenant, quelque temps après la fin de l’épreuve olympique, certains détails de cet affrontement sont connus. Ils ont été racontés par Sergio Hernández, l’entraîneur argentin, qui n’a eu d’autre choix que de prendre le récital de Doncic avec un peu d’humour.

L’entraîneur a rappelé qu’en début de match, le joueur slovène avait vu que les contres allaient lui passer par derrière et avait inscrit le premier triplé. Alors, il s’est approché du banc argentin, a regardé Hernández et lui a demandé : “Entraîneur, vas-tu vraiment aller derrière les blocs ?” Le technicien a répondu “oui, oui”. Le prodige haussa les épaules. “Il a dû penser que c’était mon problème”, dit-il.

Hernández a également rappelé un moment du match où l’un de ses assistants a appelé Doncic pour une faute technique en s’effondrant. En l’absence de public dans le pavillon, le garde slovène l’a entendu et en passant il a dit : “Ce que vous faites est mauvais pour votre équipe. Vous me mettez en colère.” Puis il a marqué deux 3 points et a jeté un coup d’œil au « provocateur ».

“Il semblait qu’il jouait un All-Star Game”, a déclaré Hernández, qui déjà après la réunion des Jeux a décrit Doncic comme le meilleur joueur du monde. “Pour moi et je l’ai dit il y a deux ans, il est le meilleur y compris la NBA. Si j’avais des doutes, je les ai déjà enlevés. C’est le meilleur joueur du monde, c’est un honneur de jouer contre lui et nous voulait le battre, mais c’était une bonne expérience pour malgré la défaite. On n’a jamais pu. Il a fait ce qu’il a fait, comme il l’a voulu », a-t-il alors déclaré.