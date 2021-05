NBA Los Angeles Clippers fait exploser la fête de Luka Doncic

Les Dallas Mavericks les ont promis très heureux lorsqu’après 6 minutes de jeu, le tableau d’affichage affichait un écrasant 30-11. Avec Luka Doncic comme maître de cérémonie, marquant de tous les endroits (3/4 en triples inclus dans ce laps de temps) et aidant à un rythme soutenu (les 20 premiers buts étaient ses points ou ses passes décisives), et les Clippers manquant et perdant des balles, il semblait que la tendance vita à Los Angeles allait empirer au Texas. Que les Mavs allaient jouer encore mieux et que les Clippers étaient vraiment touchés. C’était juste à ce moment, avec 30-11 sur l’électronique, quand Rick Carlisle a assis Doncic dans une manœuvre qu’il a déjà utilisée avec Dirk Nowitzki. Gardez-le sur la piste pendant environ 6 minutes et asseyez-le 3 autres pendant la première mi-temps. La tactique cette fois était chère.

Nous ne savons pas ce qui se serait passé si Doncic était resté sur la bonne voie à ce moment-là. Ce que nous savons, c’est ce qui lui est arrivé sur le banc. 4-14 du partiel, les Clippers en vol et Kawhi, qui n’avait même pas tiré au panier lors du tsunami initial, remportaient le match à domicile sans rater un seul tir jusqu’à sa neuvième tentative. Lorsque les six minutes suivantes se sont écoulées et que la fin du premier quart-temps a été atteinte, l’avantage de 19 points était resté à trois et le match en était un autre complètement différent. Un que les gens de Dallas n’allaient pas aimer.

Les Clippers, oui, nécessaires pour assurer la victoire une production presque parfaite de ses deux étoiles. Kawhi Leonard a terminé avec 36 points et un taux de précision incroyable de 76,5%. Paul George, avec 29 points et un non moins incroyable de 61,1%. Avec ces deux joueurs à ce niveau les choses sont très compliquées pour Dallas, qui a tiré mieux que trois (encore) mais a été pire dans le reste des facettes. Parmi eux certains lancers francs qui étaient le seul problème en suspens de la nuit (et de toute la série) pour Luka Doncic. Le Slovène a échoué 6 des 13 qu’il a essayés, tous les échecs du staff de votre équipe. Pour le reste, nouvelle exposition d’un joueur qui est en nombre historique. Tant que personne n’avait atteint 275 points, 75 rebonds et 75 passes lors de ses neuf premiers matchs éliminatoires. Ils étaient aujourd’hui 44, la quatrième meilleure note de l’histoire de la franchise aux tours de qualification pour le titre, avec 7 triplés par 53,8% du périmètre, 9 rejets et 9 passes de panier.

Mais, contrairement aux deux premières rencontres, Doncic était plus seul que jamais. Tim Hardaway (12) n’était pas le marteau du pylône cette fois, Finney-Smith n’était pas infaillible, sur le banc Brunson n’aidait guère et Porzingis était une ombre. Le Letton a joué dans des moments rougissants en attaque, incapable de prévaloir sur les appariements de bases, alors qu’en défense, il n’a joué dans rien parce qu’il n’a pas été vu. Aux États-Unis, la critique se concentre sur le pivot, à qui cette série n’aide pas du tout à améliorer son image de supposé leader. En attendant, grande rencontre de Reggie Jackson, qui a débuté en starter dans un évident tour de barre de Tyron Lue, fatigué peut-être de l’apport nul de Patrick Beverley. Le titulaire jusqu’ici, supposé spécialiste défensif totalement dépassé par Doncic, a à peine joué 6 minutes cette fois. Son équipe ne l’a pas manqué.

Demain, vers 15h30, les Clippers et les Mavs jouent beaucoup. Les premiers ont un match presque à vie ou à mort, mais les seconds peuvent voir un avantage de 0-2 obtenu à l’extérieur s’évanouir, avec les implications mentales que cela peut avoir sur la tête d’une équipe.