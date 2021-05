NBA Marc a été “critique” pour la bonne performance des Lakers

Les Lakers, toujours dans un état de précarité absolu (sans Dennis Schröder et sans LeBron James sur le point de revenir) ont réalisé face aux Phoenix Suns, l’une des meilleures équipes de la saison régulière, l’un de leurs meilleurs triomphes (123-110) de leur souffrance seconde moitié de saison. Cela ne servira sûrement pas à empêcher le jeu, mais cela a certainement aidé le moral du champion, d’autant plus que dans les derniers matchs, la meilleure version d’Anthony Davis est à nouveau vue. El ala-pívot sacó su versión demoledora y manejó él solo (42 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, 3 robos, 3 tapones) a un rival al que podría volver a ver en primera ronda de unos playoffs que arrancan el 22 de mayo, après que un jeu en (18-21) auquel les Lakers semblent condamnés.

Mais ce n’était pas seulement Davis: Alex Caruso et Kentavious Caldwell-Pope ont joué un grand match dans la zone arrière … et Marc Gasol est revenu pour donner des minutes de beaucoup de qualité: +10 à 18 sur le court bien qu’il n’ait marqué qu’un point. Il a capturé 6 rebonds, distribué 3 passes décisives et est revenu accumuler les bonnes décisions. Tant que Frank Vogel opte de plus en plus clairement pour l’espagnol dans une rotation centrale qui prête à confusion depuis l’arrivée d’André Drummond. Contre les Suns, Marc a siégé avec la 17e équipe à moins de 11 minutes de la fin et a dû revenir alors que l’avance avait été réduite à 7 points. Dans cette séquence (finale +13 pour les Lakers) sans Marc, Drummond a raté des options claires sous le panier et a souffert en défense contre le pick and roll de Chris Paul et DeAndre Ayton.

Sam Quinn dit dans un article sur CBS que Marc a été “critique” pour la bonne performance des Lakers lors des derniers matchs malgré le fléau de blessures et de revers qui continue de les affliger. Et cela donne un fait dévastateur: Depuis l’arrivée d’André Drummond (il a fait ses débuts le 31 mars) c’est le plus / moins des trois centres de l’équipe de Los Angeles: Montrezl Harrell -78, Andre Drummond -23, Marc Gasol +23.

L’évolution des minutes et des sensations a été optimale pour Marc, qui Il revient aux 20 minutes par nuit qu’il avait avant d’être malade à cause du COVID, alors qu’il était le centre de départ. L’arrivée de Drummond l’a laissé presque hors de la rotation: sept matchs sans minutes avec Vogel enclin à placer le nouveau venu comme partant et Harrell comme centre de remplacement. Marc se plaignait et sa situation semblait très délicate, à tel point qu’on parlait même d’un éventuel rachat. Mais Vogel a insisté sur le fait qu’il voulait ses trois centres et, petit à petit, Marc a gagné des minutes. Par quantité et qualité. Il est de retour dans la rotation depuis quatre matchs consécutifs et, bien que ce ne soit pas le titulaire, il est sur la piste dans plusieurs des meilleures étapes de son équipe. Ou il apparaît («Je suis M. Wolf, je résous les problèmes», se dit-il) quand les choses tournent mal et, presque toujours, pour que son équipe redresse le parcours en quelques minutes. C’était très évident quand les Lakers ont battu les Nuggets avec deux minutes de Marc dans le premier et 15 dans le second, à un niveau fabuleux contre Nikola Jokic lorsque Drummond avait été accusé de fautes. Contre les Sacramento Kings, il est arrivé à 15-28 et est parti à 41-37. Il a à peine joué en seconde période … et les Lakers ont perdu malgré leur arrivée avec des avantages de plus de 10 points dans les 10 dernières minutes.

Maintenant, c’est Harrell qui a le plus de sections hors de la rotation et Tant que Drummond continue à son niveau actuel et médiocre, tout indique que lorsque le moment de vérité arrive, le play in et les playoffs, Marc ne sera pas seulement dans l’équipe (qu’il soit titulaire ou non) il aura des minutes importantes. Donc, vous savez, les Lakers utiliseront beaucoup Anthony Davis comme un pur centre. Mais quand ils ne le font pas, L’intelligence et la compétitivité de Marc semblent idéales. L’espagnol est plus dur et plus cérébral que Drummond en défense, il marque des tirs et, surtout, active l’attaque avec son QI et sa bonne main pour passer. Avec lui, les Lakers marquent 12,8 points pour 100 possessions en contre-attaques. Avec Drummond, ce nombre est de 11,8. Plus bas malgré le fait que le second rebondit plus que Marc, mais l’Espagnol joue tout simplement beaucoup mieux quand il a le ballon entre les mains. Enfin, l’article de Quinn rappelle un fait qui semble lointain mais qui peut donner des indices sur ce qui est à venir: Avant la blessure compliquée d’Anthony Davis, les cinq de départ des Lakers (Schröder, Caldwell-Pope, LeBron, Davis, Marc) écrasaient leurs rivaux avec +13,9 pour 100 possessions. Très significatif.