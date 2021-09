NBA Market : Harry Giles, nouveau joueur des Los Angeles Clippers

in

L’agent libre jusqu’à présent Harry Gilles vous avez signé un contrat non garanti d’un an avec Clippers de Los Angeles. Giles était n ° 20 au repêchage de 2017 et a joué ses premières années dans la ligue avec les Kings de Sacramento. Le centre de 2,08 a récolté en moyenne 2,8 points en 9 minutes en 38 matchs avec les Trail Blazers de Portland la saison dernière.