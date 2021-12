NBA Market : Isaiah Thomas signe avec les Los Angeles Lakers !

Marché NBA: Isaïe Thomas a signé un contrat de 10 jours avec Les Lakers de Los Angeles. Il y a quelques heures à peine, il a fait ses débuts en G League avec le Grand Rapids Gold (l’équipe affiliée aux Denver Nuggets) marquant 42 points, ce qui n’est pas passé inaperçu et qui a fini par lui redonner un contrat avec la NBA.

Thomas envisage de signer un contrat de 10 jours dans le cadre de l’exemption de difficultés, ont indiqué des sources. https://t.co/cKmXwmgMWD – Shams Charania (@ShamsCharania) 16 décembre 2021

Cette signature est due au fait que jusqu’à 5 joueurs des Lakers sont entrés dans le protocole Covid après avoir été testés positifs : Russell Westbrook, Avery Bradley, Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker.

Les Lakers ont maintenant cinq joueurs dans les protocoles Covid, dont Westbrook, Bradley, Malik Monk, Dwight Howard et Talen Horton-Tucker. Les Lakers affronteront le Minnesota vendredi et Chicago dimanche. – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 16 décembre 2021

Peste de contagions

On verra ce qu’il se passera à partir de maintenant, parce que les choses deviennent incontrôlables en NBA. Plusieurs équipes sont en proie au positif et les choses semblent empirer. Cette semaine, deux matchs des Chicago Bulls ont déjà été suspendus et il ne serait pas surprenant que d’autres soient suspendus dans les prochains jours. A ce jour, 63 joueurs au total sont entrés dans le protocole Covid cette saison, dont 47 au mois de décembre. De plus, deux entraîneurs (Rick Carlisle des Indiana Pacers et ALvin Gentry des Sacramento Kings).

Nous verrons ce qui se passe dans les prochains jours et si un match des Los Angeles Lakers est suspendu.