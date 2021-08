NBA Market : Josh Richardson prolonge son contrat de 2 ans avec les Boston Celtics

Josh Richardson a conclu un accord avec Celtics de Boston de prolonger d’un an son contrat avec la franchise du Massachusetts. L’ancien Mavs avait exercé son option de joueur de 11,6 millions avant d’être échangé aux Celtics et a maintenant signé pour un an de plus, pour lequel il collectera un total de 24 millions au cours des deux prochaines saisons.

Richardson a opté pour la saison 2021-22 (11,6 millions de dollars) avant son échange de Dallas à Boston, et entame maintenant une autre année avec les Celtics. https://t.co/TlVfCfnxvk – Shams Charania (@ShamsCharania) 23 août 2021