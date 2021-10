in

Les francs-tireurs de Dallas a mis la garde sur le marché Trey Burke. Ils ont déjà tenté de le transférer lorsqu’ils ont repris les services de Frank Ntilikina, mais ils n’ont pas réussi. Il doit collecter six millions entre cette campagne et la suivante, donc le couper n’est pas une option. Les Mavs ont 16 jetons pour le moment et cherchent toujours leur destin.