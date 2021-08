NBA Market : Willy Hernangómez renouvelle trois saisons avec les New Orleans Pelicans

in

Bonne nouvelle pour le basket espagnol. Willy Hernangómez a conclu un accord pour rester 3 ans de plus dans Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Le centre espagnol atteint ainsi son objectif de continuer à gagner une place dans la meilleure ligue du monde et nous supposons qu’il agira en remplacement de Jonas Valanciunas, le centre que les Pélicans ont acquis après un transfert. Willy a mérité le renouvellement après avoir réalisé une belle saison l’année de ses débuts : 7,8 points et 7,1 rebonds en 18 minutes en moyenne sur les 47 matchs qu’il a disputés (dont 12 en partant).