NBA Megastar LeBron James soutient la justice de George Floyd dans la loi policière ⋆ .

Avec une portée mondiale et une vaste plateforme de médias sociaux, les athlètes professionnels sont plus influents que jamais. Et en tant que plus grande star de la NBA, LeBron James a une plate-forme plus grande que la plupart des autres.

Et James a continuellement utilisé cette plate-forme pour faire pression pour des politiques progressistes. Le Los Angeles Laker a approuvé Joe Biden et Hillary Clinton dans leurs courses contre Donald Trump. Et maintenant, il est sorti en faveur de la George Floyd Justice in Policing Act.

James a déclaré aux journalistes mardi soir: «Je soutiens pleinement le projet de loi George Floyd. Cela changera le paysage de la façon dont les services de police sont modifiés et comment les services de police sont considérés. Il tient beaucoup de responsabilité. Cela fera de nos communautés et de notre grande nation un meilleur endroit.

«Cet homme a littéralement changé le monde.» LeBron James a parlé de George Floyd et de son impact sur le premier anniversaire de son meurtre. pic.twitter.com/wGmliMZtkN – NBA TV (@NBATV) 26 mai 2021

Les commentaires de la star du basket enflammeront sûrement les conservateurs. Laura Ingraham a déclaré à propos de James en 2018: «Il est toujours imprudent de demander des conseils politiques à quelqu’un qui est payé 100 millions de dollars par an pour faire rebondir une balle. Gardez les commentaires politiques pour vous. … Tais-toi et dribble.

James a répondu aux critiques de l’animateur Fox:

«Nous ne nous tairons certainement pas et ne dribblerons pas. … Je veux dire trop pour la société, trop pour les jeunes, trop pour tant d’enfants qui ont l’impression de ne pas avoir d’issue. Je n’avais aucune idée de qui elle était… jusqu’à maintenant. Alors elle a gagné dans ce cas.

“ La meilleure chose qu’elle a faite a été de m’aider à créer plus de sensibilisation ” – Commentaires de Laura Ingraham de LeBron sur Fox News https://t.co/hp5ATRyXUH pic.twitter.com/DrRUxu38Is – Sports Illustrated (@SInow) 17 février 2018

