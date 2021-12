NBA mercredi – Accessoires des joueurs Bulls vs. Cavs

La scène NBA est extrêmement encombrée ce soir. Treize matchs sont sur le pont pour l’ardoise de mercredi, dont beaucoup sont des matchs à ne pas manquer. Cleveland-Chicago saute de la page en tant que montre la plus nécessaire des 13 avec deux des équipes les plus amusantes – et surprenantes – de la saison s’affrontent à Quicken Loans Arena.

Il y aura de nombreuses absences clés dans ce match. Collin Sexton des Cavaliers est absent pour la saison après avoir subi une blessure au genou. Chicago sera sans DeMar DeRozan et trois autres alors qu’ils travaillent sur les protocoles de santé et de sécurité de la ligue.

Et ne vous attendez pas à ce que l’ancienne légende des Chicago Bulls Joakim Noah fasse une visite surprise pour soutenir son équipe.

Mis à part les blessures (et les blagues), il y a un match NBA significatif à jouer qui devrait fournir un divertissement solide ce soir. Voyons quels joueurs seront à la hauteur.

Toutes les cotes via Tipico Sportsbook.

Lonzo Ball – Plus de 2,5 à trois points (-137)



(Photo AP/Matt Slocum)

Les malheurs de tir sont partis. Ball a le taux de trois points et le pourcentage les plus élevés de sa carrière, jouant principalement comme gardien de tir. Il y aura encore plus d’opportunités au-delà de l’arc ce soir lorsque son équipe de Bulls épuisée par COVID affrontera les Cavs. J’aime un peu plus l’idée que Zo ait le ballon de basket dans ses mains avec DeRozan et Caruso hors de l’alignement. Cela augure bien pour lui de se connecter sur trois tirs à trois points ou plus ce soir, quelque chose qu’il a fait dans 15 des 25 matchs.

Evan Mobley – Plus de 7,5 rebonds (-130)



(Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La taille et la longueur de la recrue se traduisent bien dans le domaine des rebonds. Mobley obtient en moyenne mieux que 8,0 planches par concours. En tant qu’attaquant de départ, ses avantages physiques par rapport à ses homologues sont souvent mis en évidence. Cela a permis à Mobley d’affirmer sa volonté sur le verre. Le seul joueur qui constitue une réelle menace pour le rebond de Mobley est son propre coéquipier, Jarrett Allen. Pourtant, Mobley a au moins huit planches dans 12 des 21 matchs auxquels il a joué et devrait être sur la bonne voie pour en attraper autant ce soir contre une équipe des Bulls qui manque de taille en zone avant.

Nikola Vucevic – Plus de 1,5 points à trois points (-120)



(Photo AP/Adam Hunger)

La saison des hauts et des bas se poursuit pour Nikola Vucevic, qui affiche en moyenne certains de ses chiffres les plus bas en matière de scores et de rebonds (15,3 points, 10,6 rebonds) depuis des années. La plupart de ses faibles rendements peuvent être attribués à sa lutte pour s’adapter aux autres options des Bulls du côté offensif. De plus, le tir de saut de Vuc n’a pas chuté comme d’habitude.

Les quatre derniers matchs ont été une autre histoire. Vucevic s’est connecté sur 15 trois au cours de cette période, ce qui a ouvert l’offensive à Chicago. Il devrait y avoir un peu plus de tirs dans l’assiette de Vuc mercredi. Attendez-vous à ce que le grand homme lève beaucoup de regards et fasse au moins quelques clichés depuis le périmètre. Prenez le dessus sur les marques à trois points 1.5 de Tipico.

