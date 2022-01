NBA MVP 2022 : Classement des 10 meilleurs candidats à ce jour

NBA MVP n’est presque jamais une décision consensuelle. Il n’y a eu qu’un seul lauréat unanime dans l’histoire du prix – et ce n’était pas Michael Jordan, LeBron James ou Kareem Abdul-Jabbar. Stephen Curry a été le seul vainqueur à l’unanimité en 2016 alors qu’il jouait pour une équipe des Golden State Warriors qui a remporté un record NBA de 73 matchs. LeBron et les Cleveland Cavaliers allaient choquer les Curry’s Warriors lors des finales NBA cette saison-là – Secret Base en a fait un documentaire! – qui a peut-être rappelé le plus durablement que MVP n’est qu’un prix de la saison régulière.

Il n’y a jamais vraiment eu de critères éprouvés pour un vainqueur NBA MVP. Habituellement, le vainqueur doit être considéré comme l’un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde. Habituellement, le gagnant doit venir d’une équipe qui gagne réellement. Le fait est qu’il est vraiment difficile de gagner MVP. Kobe Bryant n’a remporté le prix qu’une seule fois. Kevin Durant n’a également qu’un seul MVP. Même être le meilleur joueur de la meilleure équipe ne peut obtenir un candidat que jusqu’à présent.

La saison NBA approchant de sa véritable mi-parcours, nous avons pensé que ce serait le bon moment pour faire le point sur la course NBA pour la saison 2021-2022. Ce serait notre liste de MVP en ce moment.

10. Trae Young, G, Hawks: Young est actuellement parmi les cinq premiers pour les marqueurs et les trois premiers pour les passes décisives tout en agissant en tant qu’offensive d’un seul homme pour les Hawks d’Atlanta. Malheureusement, les Hawks n’ont pas été en mesure de conserver leurs victoires lors de la charmante finale de la Conférence de l’Est de l’année dernière. Je prédis avec audace que Trae remportera un MVP au cours des cinq prochaines années, mais cela ne viendra pas cette année.

9. LeBron James, F, Lakers: LeBron vient d’avoir 37 ans, et il y a un argument selon lequel son plafond match par match est toujours le plus élevé de la ligue. Des trucs sauvages. Si les Lakers étaient près du sommet de l’Ouest, LeBron pourrait remporter le prix. Au lieu de cela, LA se bat juste pour rester en dehors du tournoi play-in. C’est dommage que les Lakers gâchent une autre année LeBron incroyable, car nous ne savons pas combien d’entre eux il nous en restera.

8. Rudy Gobert, C, Jazz: Gobert et son coéquipier Donovan Mitchell ont tous deux été incroyables cette année, et cette place aurait facilement pu revenir à Mitchell à la place. Gobert se sent juste comme la pièce maîtresse de tout ce que fait le Jazz, de sa protection de jante d’élite alimentant une défense parmi les cinq premiers à son filtrage, son rebond et sa finition contribuant à alimenter ce qui est actuellement l’offensive n ° 1 de la NBA. Les 15 rebonds de Gobert par match mènent également la ligue.

7. Chris Paul, G, Soleils: Les Suns sont peut-être encore meilleurs que l’année dernière lorsqu’ils sont allés aux finales NBA. Phoenix est bien plus qu’une équipe d’un seul homme – Devin Booker, Deandre Ayton, Mikal Bridges et l’entraîneur-chef Monty Williams ont tous le sentiment de jouer un rôle tout aussi précieux – mais CP3 est toujours l’homme qui dirige le navire. À l’aube de son 37e anniversaire, Paul affiche son score le plus bas de tous les temps, mais a une chance de mener la ligue en matière de passes décisives cette saison.

6. Joel Embiid, C, 76ers: Embiid aurait peut-être remporté le prix la saison dernière s’il n’avait pas manqué de temps en raison d’une blessure alors que les Sixers se dirigeaient vers la tête de série n ° 1 dans l’Est. Philly n’a pas été aussi bonne cette année avec Ben Simmons absent, mais Embiid pourrait être encore meilleur. Il tire mieux à partir de trois, distribue plus de passes décisives et retourne moins le ballon. Les matchs manqués vont encore nuire à ses chances, mais il devrait augmenter s’il reste en bonne santé. Ce n’est probablement pas l’année où il obtient le prix, principalement parce que son équipe se bat pour une tête de série intermédiaire dans l’image des séries éliminatoires de l’Est.

5. DeMar DeRozan, G, Chicago Bulls



Lorsque les Bulls ont signé DeMar DeRozan pour un contrat de 85 millions de dollars sur trois ans – et ont échangé Thaddeus Young plus un futur choix protégé au premier tour pour conclure l’accord – cette décision a été saluée par beaucoup comme la pire de l’intersaison. Oups. DeRozan a connu la meilleure année de sa carrière à l’âge de 32 ans et a permis à Chicago de grimper du pire au premier rang du classement. Après avoir terminé avec le moins de victoires de la ligue au cours des quatre dernières saisons, les Bulls sont désormais un prétendant légitime à la tête de série n ° 1 dans l’Est.

Le score mortel de DeRozan à mi-distance et l’héroïsme en temps de crise ont été à la base de l’ascension des Bulls. Il mène la ligue au chapitre des marqueurs au quatrième quart, et il l’a fait en frappant principalement le type de tirs que la défense adverse veut concéder. Bien que DeRozan ne tire toujours pas beaucoup de trois et reste un défenseur inférieur à la moyenne, sa capacité constante à atteindre la ligne des fautes et son jeu considérablement amélioré ont aidé son tour de superstar. Si DeRozan maintient cela, les Bulls sont un concurrent légitime à l’Est.

4. Kevin Durant, F, Brooklyn Nets



Durant est le meilleur buteur sur Terre. Il mène la ligue avec environ 30 points par match, et il le fait encore une fois avec une efficacité ridicule. Si KD peut maintenir un pourcentage de tir réel supérieur à 61 %, ce sera la 10e année consécutive qu’il le fera. Il a également eu un impact majeur sur le succès de l’équipe des Nets: Kyrie Irving n’a toujours pas joué de match, James Harden connaît une année basse par rapport à ses normes historiques et Joe Harris est blessé, mais Brooklyn entrera toujours en 2022 en tant que favori pour décrocher la tête de série n ° 1 de l’Est.

Durant a de solides arguments à la fois en tant que vainqueur du MVP et du titre mythique de «meilleur joueur du monde» cette saison. C’est remarquable qu’il soit toujours aussi bon après s’être déchiré l’Achille. La défense de Brooklyn a également joué dans le top cinq la majeure partie de l’année, et Durant est également un facteur à cet égard malgré le fait qu’il n’ait pas encore enregistré d’énormes taux de vol ou de blocage. KD est tout à fait incroyable, mais il y a quelques joueurs qui connaissent une saison encore meilleure.

3. Giannis Antetokounmpo, F, Milwaukee Bucks



Giannis a marqué sa grandeur en menant les Milwaukee Bucks à un championnat l’année dernière avec l’une des séries éliminatoires les plus dominantes de mémoire récente, soulignée par une performance de 50 points dans le titre. Les Bucks n’ont pas encore incendié la ligue cette année après une courte intersaison, mais ils ont récemment augmenté le classement de l’Est et seront l’une des équipes à battre au début des séries éliminatoires. C’est parce que Giannis est aussi dominant que n’importe quel joueur de la ligue.

Antetokounmpo est mon choix pour le meilleur défenseur de la ligue. Il a également une moyenne de près de 28 points par match offensivement, et il a l’air meilleur que jamais en tant que marqueur de milieu de gamme. Comparé à Durant, Giannis a un meilleur pourcentage de vol, un pourcentage de blocage, un pourcentage de rebond et un pourcentage d’assistance jusqu’à présent cette saison. Ce n’est pas la meilleure campagne de saison régulière de Giannis, mais on a l’impression qu’il continue de s’améliorer de manière significative.

2. Nikola Jokic, C, Denver Nuggets



Il est navrant que les Nuggets aient autant de blessures graves à des joueurs clés – Jamal Murray, Michael Porter Jr. et même PJ Dozier – parce que Jokic joue à un niveau record. Jokic a clairement connu la meilleure saison régulière de la ligue l’année dernière sur le chemin du titre de MVP, et il affiche des chiffres encore meilleurs cette année, avec des taux d’assistance, de blocage, de vol et de rebond supérieurs. Il est le leader incontrôlable des numéros tout-en-un comme EPM. Pour l’anecdote, Jokic semble enfin perdre sa réputation imméritée de défenseur médiocre pour devenir un atout légitime à cette fin.

Le fait que les Nuggets se qualifieraient pour les séries éliminatoires si la saison se terminait aujourd’hui sans avoir besoin de participer au tournoi de play-in est le témoignage ultime de la grandeur de Jokic. En espérant que Denver puisse enfin rester en bonne santé la saison prochaine afin que nous puissions voir ce que Jokic peut faire en séries éliminatoires avec une équipe légitime autour de lui.

1. Stephen Curry, G, Golden State Warriors

À l’aube de son 34e anniversaire, Curry joue toujours comme s’il était à son apogée. Il est à nouveau l’un des meilleurs buteurs de la ligue, et il le fait en prenant et en faisant plus de trois points que jamais auparavant. La simple présence de Curry sur le terrain déforme les défenses adverses d’une manière que nous n’avons jamais vue auparavant. Maintenant qu’il est entouré d’un casting de soutien vétéran fiable, ses Golden State Warriors sont passés d’une équipe qui a été éliminée lors du tournoi de play-in l’année dernière à une avec le meilleur record de la ligue cette année.

Curry est en tête de la ligue dans une métrique tout-en-un comme le DRIP de Nathan Walker, et il est deuxième derrière Jokic en EPM. Curry a toujours été un peu un défenseur sous-estimé, mais on a l’impression qu’il s’améliore encore de ce côté alors qu’il entre dans la mi-trentaine, jouant cette fois un rôle central dans ce qui est clairement la meilleure défense de la ligue à Golden State. Il est également l’auteur du moment le plus déterminant de la saison en battant le record de trois points de tous les temps pour une carrière au Madison Square Garden. Tant qu’il reste en bonne santé et que Golden State reste dans le mix pour la tête de série n ° 1 de l’Ouest, Curry est sur le point de devenir le neuvième joueur de l’histoire de la ligue à remporter trois prix MVP ou plus. Il semble bien qu’il ne ralentisse pas de sitôt.