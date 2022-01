NBA – Ne soyez pas surpris de ce que font les taureaux

Qui avait « Bulls gagnant l’Est » sur sa carte de bingo de pré-saison ? Pas moi. Honnêtement, pas toi non plus. Certainement pas les parieurs, qui avaient un total de victoires de Chicago fixé à 42,5.

Les Bulls ne sont pas tout à fait à la ligne d’arrivée, mais ils détiennent une avance de deux matchs sur les Brooklyn Nets, deuxièmes, qui ont récemment cédé la première place à Chicago après être tombés face aux LA Clippers le jour du Nouvel An. Et si l’ascension des Bulls au sommet de l’Est peut sembler surprenante, cela ne devrait pas l’être.

Les bases du redressement ont été jetées au cours de la seconde moitié de la saison 2020-21 avec le front office expédiant Wendell Carter Jr. et d’autres pour que Nikola Vucevic lance le bal. Mais l’intersaison 2021 est le moment où le plan a commencé à se concrétiser. Arrivaient Alex Caruso, Lonzo Ball et DeMar DeRozan, ainsi que des choix de repêchage et d’autres joueurs en rotation. Maintenant, le plan est en marche et les résultats sont plus que satisfaisants.

Ce qui est génial avec cette liste, c’est qu’elle se compose de gars qui ont une puce sur les deux épaules. Deux équipes ont déjà abandonné Lonzo, LaVine a été classé comme un gars à «stats vides» et DeMar a certainement beaucoup à montrer après le succès de Toronto sans lui. Avec les mentalités collectives de « quelque chose à prouver », combinées à de vrais talents de haut niveau, les Bulls se frayent un chemin dans le territoire de l’élite.

Mais combien de temps Chicago peut-elle rester au sommet ? Les Bulls ont +1000 chances chez Tipico Sportsbook de remporter la finale de la Conférence Est, cependant, il semble plus probable qu’ils finissent en tant que n ° 1 de la saison régulière de l’Est. Ils ont un candidat MVP (DeRozan, +3000) qui est ne montrant aucun signe de ralentissement, l’un des alignements les plus complets de la ligue, avec une certaine faim et un certain avantage à chaque fois qu’ils entrent sur le terrain – quelque chose qui ne peut pas être dit pour les équipes de vétérans qui envoient les 82- calendrier des matchs.

Brooklyn pourrait très bien rattraper Chicago, mais il faudra du temps pour comprendre les choses alors que l’équipe réacclimate Kyrie Irving dans (puis hors) de la rotation – bien que ce soit définitivement un jeu à long terme. Milwaukee et Miami sont à une distance de frappe, mais il semble peu probable que ces équipes puissent rattraper suffisamment de terrain, surtout avec l’impact du Heat.

Rien ne garantit que la saison déjà folle ne deviendra pas plus folle. Mais les Bulls l’ont enduré jusqu’à présent et se préparent pour une sacrée saison. Voyons jusqu’où ils vont.

