NBA – Nikola Vucevic entre dans les protocoles de santé et de sécurité

Nikola Vucevic, centre de départ des Chicago Bulls, est entré dans les protocoles de santé et de sécurité de la NBA et sera absent plusieurs matchs, rapporte Adrian Wojnarowski d’ESPN. Vucecvic affiche une moyenne de 13,6 points et 10,9 rebonds lors de sa première saison complète avec les Bulls après avoir passé les 8,5 années précédentes avec le Magic d’Orlando. Malgré la baisse du score de Vucecvic, le double All-Star de la NBA a stabilisé une zone avant de Chicago et a complété une nouvelle formation de départ améliorée tout en aidant les Bulls à partager avec les Wizards de Washington pour le meilleur record de la conférence de l’Est (8 -3).

Vucevic a entamé la saison avec la 16e meilleure cote de Tipico Sportsbook (+2 000) pour remporter le titre de MVP, mais a vu ses chances diminuer à +30 000.

Avec Chicago maintenant son homme au milieu, ils devront trouver un moyen de gérer la défaite contre son précieux centre s’ils veulent rester au sommet de l’Est. Non seulement cela, mais les chances +1500 des Bulls de gagner l’Est seront également menacées alors qu’ils se dirigent vers la côte ouest pour un roadie de cinq matchs.

Bien que l’on ne sache pas exactement combien de temps Vuc sera absent au combat alors qu’il passe en revue les protocoles de la ligue, il a été indiqué qu’il raterait plusieurs matchs. Que ce soit juste deux matchs ou plus, le timing ne pourrait pas être pire. La nouvelle survient alors que les Bulls se préparent à se lancer dans un important road trip de cinq matchs sur la côte ouest. Au cours du voyage, Chicago affrontera quatre équipes éliminatoires d’il y a une saison et une équipe qui a actuellement le meilleur bilan de l’Ouest.

12 novembre – Chicago Bulls (8-3) contre Golden State Warriors (10-1) 14 novembre – Chicago Bulls (8-3) contre Los Angeles Clippers (6-4) 15 novembre – Chicago Bulls (8-3) contre Los Angeles Lakers (7-5) 17 novembre – Chicago Bulls (8-3) contre Portland Trail Blazers (5-7) 19 novembre – Chicago Bulls (8-3) contre Denver Nuggets (7-4)

Les cotes +1500 des Bulls pour remporter la conférence de l’Est et les cotes +4000 pour remporter un championnat NBA pourraient faire un bond drastique ou plonger complètement à la suite de ce voyage. Pourtant, les Bulls sont là où ils sont au classement car ils ont obtenu une production exceptionnelle de presque tous les joueurs en rotation. La plupart du temps, tout le monde a livré tous les soirs et s’est intensifié dans certains des plus gros matchs de la saison. Cela ne devrait pas changer maintenant, Tony Bradley remplace Nikola Vucevic dans l’alignement. En fait, je m’attendrais à ce que quelques Bulls élèvent leur niveau de jeu.

Zach LaVine – MVP (+8000)

Maintenant que les Bulls gagnent des matchs, LaVine obtient enfin la reconnaissance médiatique nationale pour les choses qu’il a faites pendant la majeure partie des deux dernières saisons. Il a une moyenne de 25,9 points, 5,5 rebonds et 4,2 passes décisives cette année, et est devenu une option n ° 1 légitime et fiable lors de sa huitième saison NBA.

DeMar DeRozan – MVP (+10000)

C’est formidable de voir DeMar redevenir le joueur qu’il était devenu avant de quitter Toronto pour San Antonio. Il est de retour à marquer le ballon à un rythme élevé et a immédiatement apporté ses moyens de gagner à une jeune équipe de Chicago. DeRozan a assumé la charge de nombreuses fois dans sa carrière et sait une chose ou deux sur l’élévation de son jeu. Je m’attendrais à ce qu’il monte encore plus pendant que Vuc est absent.

Alex Caruso – 6MOY (+4000)

En parlant de moyens de gagner, qui incarne cela plus qu’Alex Caruso ? Il est entré, a dit toutes les bonnes choses, a exceptionnellement bien joué et a aidé les Bulls à se partager le meilleur record de l’Est. Il a porté de nombreux chapeaux différents en tant que joueur NBA et ce qu’il fait sur le terrain est reproductible, peu importe qui d’autre est sur le terrain avec lui. Carus est aussi quelqu’un qui sera essentiel au succès à court et à long terme de l’équipe.

Chicago aura une semaine prochaine intéressante car elle s’adapte temporairement à la vie sans Nikola Vucevic. Peu importe comment les Bulls se retirent de ce voyage sur la route, je pense qu’ils sont une très bonne équipe qui sera en lice pour l’avantage du terrain en avril.

