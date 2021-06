NBA Picks, Parlays & Free Expert Playoffs Cotes Tonight Suns vs Clippers ⋆ .

Les experts en paris d’Awesemo, Josh Engleman et Ben Rasa, se sont associés pour vous proposer une toute nouvelle série de vidéos : The Breakfast Menu. Josh et Ben vous donneront leurs cotes de paris NBA préférées, leurs choix et leurs pronostics pour la liste des matchs de la journée du lundi au vendredi à 14 h HE. Aujourd’hui, sur The Breakfast Menu, les gars discuteront de quelques conseils de paris NBA. Avec les Playoffs NBA dans le vif du sujet, les gars trouvent les meilleurs choix d’experts de la NBA pour les finales de la Conférence Ouest des Los Angeles Clippers vs Phoenix Suns.

Assurez-vous de marquer votre calendrier tous les jours, du lundi au vendredi, à 14 h HE pour découvrir les choix d’experts NBA du jour de Josh et Ben.

Après avoir clôturé leur victoire en série contre les Utah Jazz moins de 48 heures avant le premier match de dimanche, il était impressionnant de voir à quel point les Clippers étaient bien accrochés aux Suns. Malheureusement, le manque d’équilibre des scores qui a tourmenté LA au début des séries éliminatoires a de nouveau fait son apparition. Seuls trois Clippers ont obtenu des scores à deux chiffres, les contributions les plus substantielles provenant de Paul Georges (34 points) et Reggie Jackson (24). DeMarcus Cousins a complété le trio avec 11 points en 13 minutes d’action. Pendant ce temps, Marcus Morris, Nicolas Batum et Terance Mann étaient tous calmes après s’être qualifiés pour les demi-finales de la Conférence Ouest. Étant donné que les Clippers seront à nouveau sans Kawhi Léonard, plus de joueurs devront contribuer à l’offensive s’ils veulent créer une surprise ce soir en tant qu’outsiders des paris NBA.

