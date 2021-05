NBA Playoffs 2021: prévisions et questions pour la Conférence Est

Les séries éliminatoires de la Conférence de l’Est comportent trois grands favoris et cinq autres équipes qui cherchent à faire une course de Cendrillon à la finale de la NBA. Les 76ers de Philadelphie ont l’avantage sur le terrain tout au long des séries éliminatoires de la conférence en terminant avec la tête de série n ° 1, mais les Brooklyn Nets se profilent comme les favoris des paris pour tout gagner. Les Milwaukee Bucks se cachent également alors qu’ils entrent en séries éliminatoires avec une liste améliorée après la sortie anticipée de la bulle l’année dernière.

Les séries éliminatoires de la Conférence Est débuteront le 22 mai et mèneront au début de la finale de la NBA le 8 juillet. Alors que le premier tour commence, la conférence présente quatre séries passionnantes avec des histoires à gogo sous tous les angles.

Maintenant que les éliminatoires sont enfin là, nous avons demandé aux communautés SB Nation NBA de prévisualiser le match de leur équipe en posant une grande question sur chaque série. Les communautés ont également donné leurs prédictions sur le vainqueur de la série, tout comme les membres du personnel Sabreena Merchant, Sydney Umeri et Ricky O’Donnell.

N ° 1 76ers vs N ° 8 Wizards: prédictions et aperçu

76ers 49-23 contre Wizards 34-38

Efficacité offensive: 76ers 112,5 (13e) | Magiciens 110,7 (17e)

Efficacité défensive: 76ers 107 (2e) | Magiciens 112.3 (20e)

Note nette: 76ers +5,5 (5e) | Magiciens -1,6 (22e)

Série de la saison: 76ers 3-0. Philadelphie a balayé la série de la saison.

Les Sixers ont balayé la série de la saison 3-0, mais tous ces matchs ont eu lieu avant que les Wizards ne sauvent leur saison à partir d’avril. Compte tenu de la séquence chaude actuelle de Washington et des ajouts de mi-saison (dirigés par Daniel Gafford), pensez-vous que les Wizards peuvent rendre cette série compétitive?

Steve Lipman de Liberty Ballers: Le Philadelphie en moi veut profondément couvrir mes paris ici au cas où, mais à moins d’une blessure importante, je ne vois vraiment pas de chemin pour Washington pour rendre cette série compétitive. Tout au long de la saison, les Sixers ont fait un très bon travail de punition des équipes qui ne peuvent pas les égaler, physiquement, et Washington est une équipe beaucoup plus petite que Philly. Embiid, Simmons et Harris devraient être en mesure de chasser les incompatibilités sur le terrain tout au long de la série et, ce faisant, de créer suffisamment d’avantages soit au bord, soit au-delà de l’arc pour accumuler des points sur la mauvaise défense des Wizards.

Je suppose qu’il y a un univers où Simmons, Thybulle et compagnie ne peuvent tout simplement pas suivre la sortie offensive de Beal et Westbrook, volant ainsi quelques jeux pour le Wiz, mais je pense que c’est peu probable. Davis Bertans est fondamentalement assuré de tirer 75% de 3 contre les Sixers au premier tour après avoir lutté puissamment dans les matchs de play-in, vous pouvez l’écrire dans la pierre. Mais Davis ne peut pas le faire seul. En fin de compte, je pense juste que la défense des Sixers est trop bonne pour être victime de cette équipe de Washington d’une manière vraiment significative, et le personnel des Sixers est fait sur mesure pour profiter de la mauvaise défense des Wizards. – @SteveJLipman

Albert Lee de Bullets Forever:

Avant la série, notre communauté Wizards a écrit:

Les Wizards ne sont pas les favoris de cette série, et c’est très bien, étant donné à quel point cette saison a été sauvage. Donc, à la fin de la journée, les joueurs devraient être très heureux d’arriver aussi loin. Bien que je m’attends à ce que Washington perde cette série au meilleur des sept, j’aimerais aussi les voir gagner un match, et quoi que ce soit de plus serait un bonus.

Ballers de la liberté: 76ers sur 5.

Sydney Umeri: 76ers en 6.

Ricky O’Donnell: 76ers sur 5.

Photo par Sarah Stier / .

N ° 2 Nets vs N ° 7 Celtics: prévisions et aperçu

Filets 48-24 c. Celtics 36-36

Efficacité offensive: Filets 117,3 (1er) | Celtics 113,1 (10e)

Efficacité défensive: Filets 113,1 (22e) | Celtics 111,8 (13e)

Note nette: Filets +4,2 (7e) | Celtics +1,2 (13e)

Série de saison: Nets 3-0. Brooklyn a balayé la série de la saison. Kevin Durant, James Harden et Kyrie Irving n’ont disputé que huit matchs ensemble. Les Celtics peuvent-ils semer la frayeur dans les filets s’il leur faut du temps pour se gélifier?

Jeff Clark du blog Celtics: Prédire ce que les Celtics de Boston feront d’un match à l’autre ou même trimestre par trimestre est une course d’idiot. Cependant, étant donné que je suis un fan idiot, je vais quand même essayer. Si cette série doit se dérouler de la même manière que la saison s’est déroulée, nous verrons les Celtics sortir à plat et perdre les trois premiers matchs et toute la base de fans commencera à porter des fourches noires et affûtées. Ils iront ensuite sur une larme absolue, remportant trois matchs consécutifs et suscitant les espoirs de tous les fans optimistes. Cela sera bien sûr suivi d’une défaite dans le match 7 dans lequel l’équipe essaie vraiment fort mais ne peut pas frapper un coup pour sauver leur vie et le 9e homme de Brooklyn part pour 27 points.

Sérieusement, la variabilité de cette équipe est vraiment exaspérante. Blâmez les blessures, le COVID, le calendrier ou l’inexpérience si vous le souhaitez. En fin de compte, ils n’ont pas été cohérents toute la saison et le fait de manquer Jaylen Brown n’aidera pas du tout cela. Peut-être que Jayson Tatum peut mener l’équipe à une victoire ou deux, mais au final, il y a trop de talent du côté de Brooklyn. Je serai optimiste et dirai Nets dans 6. – @CelticsBlog

Chris Milholen de Nets Daily: Les “ Big Three ” des Nets de Kevin Durant, Kyrie Irving et James Harden n’ont disputé que huit matchs ensemble et comme nous le savons tous, ce qui sépare les grandes équipes des équipes de championnat est l’histoire commune et la chimie d’élite en séries éliminatoires.

Les trois joueurs nous ont souligné au cours des dernières semaines de la saison que le manque d’histoire commune n’est ni un problème ni une préoccupation puisque leur talent compensera. Bien que les «Big Three» aient joué encore moins de matchs avec des acteurs clés de l’équipe, je pense que leur talent compensera ce manque d’histoire commune au premier tour.

Je crois que Brooklyn l’emportera sur Boston en cinq matchs (4-1). Les Nets approchent des séries éliminatoires comme «une nouvelle saison» et en raison de la deuxième place dans l’Est, Brooklyn a eu une longue période de repos mélangée à des pratiques qui se sont concentrées sur la consolidation de la chimie dans différents groupes et alignements de joueurs. Comme Brad Steven l’a dit mardi, il est difficile de voir cette équipe perdre, alors j’irai avec les Nets dans cinq matchs. – @CMilholenSB

Filets quotidiens: Filets en 5.

Blog Celtics: Filets en 6.

Marchand Sabreena: Filets en 4.

Ricky O’Donnell: Filets en 5.

Sydney Umeri: Filets en 6.

Photo de Nathaniel S.Butler / NBAE via .

N ° 3 Bucks vs N ° 6 Heat: prévisions et aperçu

Chevreuils 46-26 c. Chaleur 40-32

Efficacité offensive: Bucks 116,5 (5e) | Chaleur 110,6 (18e)

Efficacité défensive: Bucks 110,7 (9e) | Chaleur 110,7 (9e)

Note nette: Bucks +5,8 (4e) | Chaleur -0,1 (17e)

Série de la saison: Bucks 2-1. Les équipes se sont séparées les 29 et 30 décembre, et les Bucks ont gagné le 15 mai lors d’un match à la toute fin de la saison régulière. Le Heat a choqué la NBA en bouleversant les Bucks dans la bulle lors des séries éliminatoires de l’année dernière. Milwaukee est-il mieux préparé pour un affrontement avec Miami cette année?

Kyle Carr de BrewHoop: Les mouvements hors saison de Milwaukee étaient une réponse à leur performance de bulle lamentable et à la nécessité de convaincre Giannis Antetokounmpo de signer le supermax et de rester à Milwaukee. Échanger Eric Bledsoe, qui a eu d’autres séries éliminatoires décevantes, était la plus grande priorité et Milwaukee a trouvé une mise à niveau dans Jrue Holiday, qui a apporté aux Bucks une performance dans les deux sens qui était nécessaire. Les Bucks ont également ajouté Bobby Portis et Bryn Forbes pour fournir une puissance de feu offensive et PJ Tucker mi-saison pour aider à leur défense.

Les Bucks ont passé la majeure partie de cette saison à peaufiner leurs tactiques, à savoir ajouter un joueur au «dunker spot» en attaque et passer en défense. Tous ces changements, ainsi que l’amélioration des performances de Giannis, devraient mettre Milwaukee dans une meilleure position pour se préparer pour Miami cette année. Il y aura des moments nerveux, mais avec les ajustements mentionnés précédemment, concentration complète sur le basket-ball (qu’ils n’avaient pas l’année dernière dans la bulle avec COVID-19 et le tournage de Jacob Blake) et jouer devant les fans à une capacité accrue Fiserv Forum, Milwaukee cherchera à montrer que l’année dernière était juste un mélange de mauvaises performances et de malchance. – @KyleCoche

Diego Quezada depuis Hot Hot Hoops:

Voici ce que notre communauté Heat a écrit à l’avance sur la série:

le chaleur de Miamiest bouleversé par le Bucks de Milwaukee L’année dernière est peut-être la plus grande victoire de l’équipe en séries éliminatoires, éliminant la tête de série numéro 1 du classement général en seulement cinq matchs. Et oui, Jimmy Butler était incroyable. Mais mis à part la grandeur de Butler, Miami a également réussi à s’en sortir grâce aux contributions variées d’autres joueurs. …. Jae Crowder et Kelly Olynyk ne sont plus à Miami. Dragic a régressé et il semble ambitieux de s’attendre à ce qu’il livre une autre superbe performance en séries éliminatoires cette année. Comment la chaleur peut-elle retrouver cette même attaque équilibrée? Le Heat aura besoin de Butler et Bam Adebayo pour jouer comme des joueurs All-NBA et All-Defensive Team dans cette série éliminatoire de premier tour. Mais pour réussir un autre bouleversement et embarrasser à nouveau les Bucks, les autres joueurs doivent contribuer.

Brew Hoop: Bucks en 6.

Ricky O’Donnell: Bucks en 7.

Marchand Sabreena: Bucks en 6.

Sydney Umeri: Bucks en 5.

Photo de Nathaniel S.Butler / NBAE via .

N ° 4 Knicks vs N ° 5 Hawks: prédictions et aperçu

Knicks 41-31 c. Faucons 41-31

Efficacité offensive: Knicks 110,2 (22e) | Faucons 112,1 (18e)

Efficacité défensive: Knicks 107,8 (4e) | Hawks 101,5 (11e)

Note nette: Knicks +2,4 (9e) | Faucons +2,2 (11e)

Série de la saison: Knicks 3-0. New York a balayé la série de la saison, notamment en remportant une bataille classique en prolongation fin avril. Ces deux équipes ont dépassé les attentes de la pré-saison cette année. Quel succès semble plus durable pour le basket-ball éliminatoire?

Zach Hood of Peachtree Hoops: Je pense que les deux équipes sont légitimement bonnes telles qu’elles sont actuellement construites. Cependant, New York a profité d’un tir à trois points extrêmement chaud à la fin de la saison et a eu quelques gars après une carrière ou des marques proches de leur carrière. Les Hawks ont lutté contre des blessures toute la saison et ont terminé avec le même dossier de 41-31 que les Knicks. On a l’impression qu’Atlanta à son apogée serait la meilleure équipe s’ils pouvaient mettre tout le monde sur le terrain en même temps, ce qu’ils n’ont vraiment pas fait depuis longtemps cette saison. De’Andre Hunter semble être prêt à partir pour la série, donc ils sont peut-être aussi proches de leur pleine force qu’ils l’ont été toute la saison lorsque la série se termine dimanche soir. Si Atlanta peut rester en bonne santé, je pense que c’est l’équipe avec le plafond le plus élevé.

Je vais Hawks en 7. New York va certainement se battre et rien ne sera facile. C’est aussi difficile de les affronter dans leur bâtiment dans un match 7, mais c’est ce que je fais ici. En fin de compte, beaucoup de respect est dû à New York pour la saison qu’ils ont organisée, mais si les Hawks peuvent garder la ligne à trois points sous contrôle défensivement, je pense qu’ils prendront cette série. – @ZHood_

Joe Flynn de Posting and Toasting: Je ne suis pas d’accord avec l’idée que les Hawks ont dépassé les attentes de la pré-saison. Je pense que la plupart des experts les ont disputés pour une place en séries éliminatoires dans l’Est après toutes leurs améliorations pendant la saison morte, bien qu’à une tête de série inférieure. Les Knicks, en revanche, ont terminé foutrement près de 20 victoires de plus que leur ligne de pré-saison à Vegas en une saison de 72 matchs. C’est presque sans précédent.

Les Hawks sont l’équipe la plus talentueuse dans tous les domaines, et cela l’emporte généralement en séries éliminatoires. Les Knicks transportent autour de la meule qu’est Elfrid Payton – le pire PG partant de la ligue – malgré le fait que Tom Thibodeau ait 3-4 gardes supérieurs sur le banc. Cela ne leur a pas fait trop souvent mal en saison régulière, mais cela les rattrapera maintenant. – @ChinaJoeFlynn

Affichage et grillage: Hawks en 6.

Créoles Peachtree: Hawks en 7.

Marchand Sabreena: Knicks en 7.

Ricky O’Donnell: Knicks en 7.

Sydney Umeri: Hawks en 7.