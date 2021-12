NBA – Que faire à propos du pic COVID-19 autour de la ligue

Les choses se dérèglent en NBA. COVID-19 est, encore une fois, à la hausse et il commence à faire plus de dégâts à la ligue que jamais auparavant.

Les Chicago Bulls ont été la première équipe à obtenir un report de matchs. Brooklyn vient de chercher suffisamment de corps disponibles pour jouer dans son thriller de prolongation de mardi contre les Raptors de Toronto et apparemment, de plus en plus d’équipes annulent l’entraînement chaque jour en raison de protocoles de santé et de sécurité.

Les choses allant dans la mauvaise direction, il est temps pour le commissaire Adam Silver d’intervenir et de réorienter la saison. Voici comment il peut reprendre la saison sur la bonne voie.

Réduire la capacité de l’arène



Je fais partie des millions de personnes qui sont ravies d’assister aux matchs de la NBA et de voir les fans de retour dans leurs sièges. Ils apportent une énergie qui améliore l’expérience du spectateur, et certainement l’expérience des joueurs qui sont réellement sur le terrain en compétition. Même si c’est génial, le « retour à la normale » a besoin de travail.

Premièrement: rapportez les revêtements de siège de marque. C’est une horreur, mais ces grands revêtements en tissu personnalisé remplis de logos maintenaient une bonne distance entre les fans et les joueurs.

Deuxièmement : retirez les ventilateurs du court. Cela ne va pas mieux qu’une observation de Spike Lee sur le terrain au MSG, et vous n’obtenez pas le photobomb Pete Davidson sans que des célébrités assistent aux matchs près du banc. De toute évidence, les célébrités ne sont pas exclusivement celles qui occupent les sièges au sol, elles sont simplement les plus faciles à mettre en évidence.

Troisièmement : le désespoir ici serait de supprimer complètement les fans. Ce serait impopulaire, mais une décision nécessaire car nous sommes toujours aux prises avec cette pandémie.

Le fait est que la ligue devrait faire tout son possible pour empêcher les joueurs d’être potentiellement exposés. L’éloignement des personnes non-NBA des joueurs et des membres de l’organisation réduirait les chances de propagation potentielle du virus.

Menant à ma prochaine suggestion…

Réintroduction du Guide du protocole 2020-21



Vous vous souvenez de ce guide de protocole de 134 pages de la saison 2020-21 ? Eh bien, cela a fonctionné, et la NBA devrait au moins revoir une partie de son contenu si elle envisage de s’en tenir au calendrier de 82 matchs. En voici quelques-uns que je suggère :

« Les voyages d’équipe seront limités à 45 personnes, dont 17 joueurs, alors qu’ils parcourent le pays pour jouer un programme domicile-route dans les arènes de la NBA. » « Pendant qu’ils se trouvent sur le marché intérieur de leur équipe, il sera interdit au personnel de l’équipe d’aller dans les bars, les salons ou les clubs, d’assister à des spectacles ou à des événements sportifs, d’utiliser des gymnases, des spas ou des piscines, ou de participer à des rassemblements sociaux avec plus de 15 personnes. » «Sur la route, les joueurs, les entraîneurs et le personnel seront autorisés à dîner à l’extérieur de leurs hôtels si les restaurants proposent des repas en plein air, ont des salles intérieures entièrement privatisées ou ont satisfait aux exigences pour être officiellement approuvés par la ligue et le syndicat des joueurs. La NBA et la NBPA s’efforceront de fournir une liste d’au moins trois restaurants approuvés sur chaque marché. »

Ce sont des ventes difficiles pour les joueurs. Beaucoup de leurs libertés seraient réduites et leur santé mentale serait mise à l’épreuve. Cependant, c’est un renforcement des protocoles qui mérite d’être examiné.

Suspendre la saison



La NBA a atteint un point où quelque chose doit changer. Je suis en faveur d’une autre pause dans l’action. Une pause, coïncidant avec une quarantaine, réduit la possibilité de toute nouvelle propagation du virus.

Une pause de 10 à 15 jours semble nécessaire. Dix jours donnent suffisamment de temps pour potentiellement arrêter toute propagation supplémentaire du virus avant la grande liste de jeux de grande envergure du jour de Noël. Fifteen nous emmène dans la nouvelle année civile avec une meilleure santé.

Ce n’est pas un hasard si les cas ont bondi au cours du mois dernier, compte tenu de la période de l’année. Les gens assistent à de grands rassemblements avec leurs amis et leur famille pour célébrer les vacances. Peut-être que la propagation dans toute la NBA ralentira une fois la saison des vacances à l’horizon, mais ce n’est qu’un espoir. Un plan d’action doit être mis en place.